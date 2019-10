Red Dead Redemption 2 sur PC : La date d’annonce est officielle !

Plus d’un an après son lancement, Red Dead Redemption 2 arrive pour le plus grand bonheur des joueurs sur PC !! Sa date de lancement est ainsi prévue le 5 novembre 2019.

En plus de cette annonce, Rockstar prévoit de nombreux bonus spéciaux pour les joueurs qui auront précommandé le jeu via le Rockstar Games Launcher.

Nouveau contenu et amélioration

Red Dead Redemption 2, bénéficie d’amélioration graphique, ainsi que technique pour être encore plus immersif.

Vous profiterez également de nouvelles missions, chasse à la prime, de nouveaux repaires de bandits, de nouvelles armes, et bien d’autres.

Red Dead Online

Red Dead Redemption 2, version PC, vous donnera en plus accès au mode en ligne gratuitement.

Celui-ci contiendra tout le contenu déjà déployé sur les versions consoles dont les Carrières de l’Ouest et les rôles de chasseur de primes, ainsi que marchand et collectionneur.

Précommande, et bonus !

Disponible uniquement en précommande sur Launcher Rockstar.

En plus, précommander Red Dead Redemption entre le 9 et le 22 octobre vous permet de recevoir deux jeux Rockstar Games gratuits sur PC parmi les jeux suivants :

Grand Theft Auto III

GTA : Vice City

GTA : San Andreas

Bully : Scholarship Edition

L.A. Noire : l’édition intégrale

Max Payne 3 : édition intégrale

Toute précommande sur le Launcher permettra également de passer gratuitement à l’édition supérieure de Red Dead Redemption 2, et de bénéficier de 20 € de réduction sur l’Édition Spéciale et l’Édition Ultime.



En plus de ce bonus sur les éditions spéciale et ultime, votre précommande vous offrira en plus :

Le kit de survie du hors-la-loi pour le mode Histoire

Le cheval de guerre pour le mode Histoire

Une carte au trésor pour le mode Histoire

Des dollars bonus pour le mode Histoire

50 lingots d’or pour Red Dead Online

Disponibilité sur les autres Stores

Disponible uniquement pour le moment sur Xbox et PS4, RDR2 sera disponible à partir du 23 octobre sur les autres Stores (Epic Game, Humble Store …)

En ce qui concerne le bonus de précommande sur ces plateformes, consistera en un bonus de 25 lingots d’or.

Red Dead Redemption sera aussi vendu sur Steam, courant décembre.



RDR2 fera également partie du catalogue Google Stadia à sa sortie en novembre.