TUTO – Pourquoi je ne reçois plus mes e-mails sur mon iPhone ?

Nous sommes nombreux à envoyer et à recevoir des mails au quotidien sur iPhone. Cependant, il peut arriver que certains utilisateurs soient confrontés à un message d’erreur indiquant qu’il est « impossible de relever le courrier, la connexion au serveur a échoué ». Il n’est donc pas possible de recevoir ses e-mails, ce qui est source de problèmes et de frustrations pour les utilisateurs. Si vous subissez justement ce problème, découvrez dans cet article les différents moyens de le résoudre.

Vérifiez la connexion réseau sur votre iPhone

Le premier réflexe à avoir est de vérifier si votre appareil est bien connecté à Internet, que ce soit par Wi-Fi ou via le réseau cellulaire. Si ce n’était pas le cas :

Connectez votre iPhone à Internet

Accédez aux réglages de l’application de messagerie concernée

Rafraîchissez l’application.

À noter que si votre connexion Wi-Fi n’est pas bonne, cela peut également expliquer pourquoi votre application Mail ne s’actualise pas. Dans ce cas, nous vous recommandons d’essayer de déconnecter votre iPhone du Wi-Fi et d’essayer d’utiliser vos données mobiles. Pour ce faire, vous n’avez qu’à :

Aller dans la section « Cellulaire » dans les réglages de l’application Mail

» dans les réglages de l’application Mail Activer les « Données mobiles ».

Connectez-vous à nouveau à l’application Mail

Il peut arriver que vos emails ne s’actualisent pas quand vous changez votre mot de passe Mail sur un autre appareil. Si c’est le cas, essayez d’entrer de nouveau votre mot de passe en procédant comme suit :

Allez dans Réglages

Cliquez sur Compte et Mot de passe

Par la suite, cliquez votre compte mail et saisissez votre mot de passe.

Il est possible que l’appareil vous demande de vous connecter pour confirmer la modification. Une fois connecté, votre boîte mail devrait se mettre à jour, résolvant ainsi votre problème.

Désinstaller et réinstaller l’application d’e-mails sur votre iPhone

Il faut savoir que, même si l’application Mail est préinstallée sur iPhone, il est possible de la supprimer de votre appareil. C’est une autre solution simple à essayer pour voir si cela résout le problème de non-réception des e-mails sur votre iPhone. Pour l’effectuer :

Maintenez l’application Mail sur votre écran d’accueil jusqu’à ce que le menu apparaisse

Cliquez sur « Supprimer l’application » dans le menu

» dans le menu Confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur « Supprimer l’application »

» Par la suite, ouvrez l’App Store

Dans la barre de recherche, saisissez l’application Mail et cliquez sur « Rechercher »

» Installez à nouveau l’application

Une fois l’application installée, ouvrez-la et consultez vos e-mails.

Redémarrez votre iPhone

Il est également possible que vos nouveaux e-mails ne parviennent pas dans votre boîte de réception à cause d’un espace insuffisant. Une solution simple pour résoudre ce problème est de redémarrer votre iPhone. En effet, en effectuant un redémarrage, cela permettra à votre iPhone de vider les caches, fermer les applications en arrière-plan et de libérer de l’espace.

Pour redémarrer votre iPhone, il vous faut :

Appuyer sur le bouton d’alimentation de votre iPhone jusqu’à ce que l’écran de mise hors tension s’affiche

Déplacer le commutateur vers la droite et attendre que le smartphone s’éteigne

Attendre quelques minutes avant de redémarrer l’iPhone en appuyant de nouveau sur le bouton d’alimentation

Vérifiez si votre problème d’e-mails s’est résolu.

Procédez à la mise à jour du logiciel de l’iPhone

La dernière solution que nous vous proposons est de vérifier au niveau des mises à jour de votre smartphone. En effet, le problème de non-réception des e-mails peut résulter d’un bug au niveau de l’application ou du logiciel. Vérifiez s’il y a une mise à jour à effectuer sur votre iPhone en lui-même ou sur l’application Mail en particulier. S’il y en a, n’hésitez pas à la télécharger et à l’installer. D’une manière générale, il faut toujours maintenir votre iPhone à jour pour écarter les potentiels bugs.

Nous espérons que ces quelques conseils vous auront été utiles et que cela aura résolu votre problème !