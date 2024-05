Est-il encore intéressant d’acheter un MacBook Pro M2 en 2024 ?

À l’heure où des rumeurs se propagent sur la potentielle sortie d’une puce M4, vous vous demandez peut-être s’il est encore intéressant d’investir dans un MacBook Pro M2 ou de patienter encore quelque temps. Acheter un MacBook Pro M2 en 2024 est-il encore un choix intelligent ? Si oui, où et comment l’avoir au meilleur prix ? Nous allons aborder tout cela dans cet article !

Zoom sur ses caractéristiques !

Commercialisé en 2022, le MacBook Pro M2 fait indubitablement partie des produits d’Apple qui ont le plus attiré l’attention du public. Voici ses principales caractéristiques :

Écran Écran Retina de 13.30 po (diagonale) rétroéclairé avec technologie IPS

Définition native de 2 560 x 1 600

Luminosité de 500 nits Puce Puce M2 avec un processeur central 8 cœurs – 4 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficience (la puce M3 étant supérieur de seulement 17% dans les tâches monocœurs et 21% dans les tâches multicœurs)

Processeur graphique 10 cœurs

Neural Engine 16 cœurs

100 Go/s de bande passante de mémoire Autonomie et alimentation Jusqu’à 20 h de lecture vidéo dans l’app Apple TV

Jusqu’à 17 h d’Internet sans fil

Batterie de 58,2 Wh Mémoire 8 Go de mémoire unifiée, configurable avec 16 Go ou 24 Go Stockage 256 Go de stockage SSD, configurable avec 512 Go, 1To ou 2 To Caméra Caméra FaceTime HD 720p

Processeur d’image avancé avec vidéo informatique Système audio Prise en charge de l’Audio spatial pour la musique et les vidéos Dolby Atmos sur les haut-parleurs intégrés Affichage externe Prise en charge simultanée de la définition native sur l’écran intégré avec un moniteur d’une définition allant jusqu’à 6K à 60 Hz Lecture vidéo Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes

HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG Lecture audio Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos Recharge et ports Deux ports Thunderbolt / USB 4 Dimensions et poids Hauteur : 1.56 cm

Largeur : 30.41 cm

Profondeur : 21.24 cm

Poids : 1.4 kg Source : Apple

En résumé, même si le MacBook Pro M2 n’est pas le dernier fleuron de la marque, ses spécificités restent honorables. D’ailleurs, vous pouvez vous le procurer sans vous ruiner grâce à un site écoresponsable !

Si vous êtes un fan de la marque Apple, vous savez probablement que ses produits ne sont pas donnés en termes de prix. Que cela soit dans ses boutiques ou même sur son site Internet, Apple ne fait pratiquement jamais de remise. Pourtant, il est bel et bien possible de vous procurer ce MacBook Pro à un prix raisonnable grâce à Pixmania.

Il s’agit d’une marketplace dédiée aux mobiles et appareils high-tech neufs et reconditionnés. Vous y trouverez des produits certifiés Apple, proposés par des vendeurs certifiées et avec une garantie jusqu’à 24 mois. D’ailleurs, Pixmania vous offre la possibilité de faire reprendre votre ancien appareil. Mais aussi, de payer votre MacBook Pro M2 en plusieurs fois, jusqu’à 36 mensualités. Vous pourrez également profiter d’une livraison rapide et gratuite !

N’hésitez pas à faire un tour sur le site, vous y trouverez un large choix de MacBook Pro M2 adapté à toutes les bourses !