Microsoft se débarrasse des mots de passe, comment est-ce possible ?

Vous en avez marre de devoir taper à chaque fois vos mots de passe ? Microsoft a peut-être trouvé la solution. Vous pouvez maintenant vous connecter sans mot de passe à tous vos comptes de l’entreprise.

Il n’est plus nécessaire de définir un mot de passe pour protéger son compte Microsoft

Le compte Microsoft utilisé par le grand public sert à s’authentifier auprès d’Outlook/Hotmail, de Windows, de OneDrive, de Skype, du Xbox Live et bien d’autres services en ligne de l’entreprise. Désormais, il ne sera plus nécessaire d’associer un mot de passe à ce compte ! D’autres systèmes d’authentification sont privilégiés. Grand promoteur d’un monde sans mot de passe, l’éditeur est le premier des grands acteurs du marché à franchir le pas et encourager les utilisateurs à définitivement oublier leur mot de passe.

Microsoft propose tellement de services qu’il serait dommage d’oublier votre mot de passe

« Depuis deux ans, nous disons que l’avenir est sans mot de passe. Aujourd’hui, je suis heureux d’annoncer la prochaine étape de cette vision ». « À partir d’aujourd’hui, vous pouvez supprimer complètement le mot de passe de votre compte Microsoft » Vasu Jakkal, Corporate Vice President de Microsoft

En introduisant dès maintenant cette nouveauté, le géant de Redmond prend un peu d’avance sur certains de ses concurrents.

Bret Arsenault, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Informations chez Microsoft, déclare que : « Les pirates ne pénètrent pas dans nos réseaux par effraction, mais ils s’y connectent tout simplement à travers nos mots de passe ». Microsoft semble avoir la solution à cette problématique : ne plus utiliser de mot de passe.

Mais alors, qu’en est-il de la sécurité ? Pour supprimer votre mot de passe, vous devrez avoir l’application mobile Microsoft Authenticator installée et liée à votre compte Microsoft personnel. Une fois cela terminé, vous pouvez vous rendre sur account.microsoft.com, dans « options de sécurité avancées« , puis activer les comptes sans mot de passe dans la section de « sécurité supplémentaire« . Vous approuvez ensuite le changement de votre application Authenticator et vous serez libre de mots de passe. Vous pouvez toujours inverser la modification et ajouter un mot de passe à votre compte à l’avenir.

