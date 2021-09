Disney menace de ne plus sortir ses films au cinéma pour privilégier Disney+

Selon un article de Variety, Disney serait particulièrement contrarié par la situation en France. En effet, le studio ne peut pas sortir immédiatement ses films sur sa plateforme de streaming.

La chronologie des médias au cœur du débat

La chronologie des médias est une exception culturelle française dont se passerait bien Disney. Le géant du divertissement pourrait la contourner en prenant une décision radicale : ne plus sortir ses films en salles dans l’hexagone.

En France, depuis la fin des années 80, la chronologie des médias cherche à garantir l’exploitation des films en salles. Elle régit le délai entre la sortie du film en salles et sa diffusion sur d’autres supports.

En effet, il faut attendre quatre mois entre la sortie au cinéma d’un long-métrage et sa sortie en DVD, puis 8 mois avant une diffusion sur OCS ou Canal+. Il faut ensuite patienter encore 34 mois minimum avant une exploitation sur une plateforme de streaming… même quand c’est elle qui produit le film ! Cette contrainte a historiquement pour but de protéger l’exploitation en salle, et si elle a pu se montrer efficace, elle ne convient plus du tout aux producteurs en 2021.

Les films de Disney pourraient ne plus sortir au cinéma

L’Office national du film (CNC) avait donné aux organisations françaises de cinéma et de télévision, ainsi qu’aux streamers, jusqu’au 1er juillet pour parvenir à un accord sur de nouvelles réglementations. Le plan initial était de définir de nouvelles fenêtres de sortie qui compléteraient les règles établies actuellement.

Malheureusement, les négociations n’ont pour l’instant pas abouti.

Cette réforme pourrait réduire le délai de mise à disposition des films sur Netflix et consorts à seulement 4 mois, en échange d’un financement du cinéma français. Cependant, les principales chaînes de télévision françaises s’y opposent, car elles perdraient l’exclusivité de certains films.

Disney menace maintenant de complètement esquiver la case cinéma dans l’Hexagone. En France, le studio pourrait diffuser directement ses films sur Disney+, pour garder le contrôle sur ces productions. C’est déjà ce qui a été fait pour Mulan et Luca par exemple.

Disney+ pesant toujours plus lourd sur le marché, il n’y a aucun doute que la balance penche de plus en plus en faveur des plates-formes de streaming.