Les grandes entreprises bientôt hackées à cause de leurs mots de passe ?

Les particuliers souvent montrés du doigt pour la faiblesse de leurs mots de passe sur Internet. Mais que ces derniers se rassurent, les grandes entreprises ne sont pas meilleures dans le domaine, loin de là.

C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par la célèbre entreprise NordVPN.

Plus connue pour ses sponsos de vidéastes YouTube, la société de services VPN assure que les entreprises ne sont pas bons élèves en termes de sécurité. Elles mettent ainsi en danger leurs données et structures informatiques face aux cyberattaques du monde entier.

Mots de passe, Simples, Basiques

L’étude démontre que sur les 15 millions d’actes de cyberattaques initiés contre les sociétés présentes dans le Fortune Global 500. Un très grand nombre de ces dernières posséderaient des mots de passe faibles voir très faibles.

Cette étude atteste que les entreprises utilisent des mots de passe courts et simples à trouver comme “123456”, “Hello123”, ou encore “password”. Ces exemples sont parmi les plus utilisés. Autre exemple, dans le domaine de l’hôtellerie, le nom du restaurant ou de l’hôtel sert souvent d’inspiration. Et les autres secteurs ne sont pas parfaits non plus. 20% des entreprises intègrent le nom de leur établissement dans leurs mots de passe.

Et nous ne vous parlerons pas de ceux qui sont transmis à l’ensemble des collaborateurs et identiques pour tous les accès ouvrant ainsi toutes les portes pour aux cyberattaques.

On ne le dira jamais assez, mais il est impératif d’avoir un mot de passe différent et robuste pour vos différents accès en ligne. La double authentification peut également être une bonne alternative pour limiter le risque de se faire pirater.

