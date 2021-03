Alienware : M15 R4, le premier PC gaming équipé d’un clavier mécanique CHERRY MX

Le m15 R4 est le tout premier PC Gaming équipé d’un vrai clavier mécanique. Dell vient de signer un partenariat avec Cherry MX, qui donne déjà ses fruits. Les PC portables gaming intégreront un clavier mécanique d’un nouveau genre.

m17 R4 et m15 R4 – Alienware

Les claviers mécaniques sont devenus la référence pour tous les gamers du monde entier. Ils permettent d’augmenter de façon significative le retour physique sous le doigt, et supprime l’effet « ghosting » et sont plus confortables. Le tout permet d’appuyer sur plus de touches, plus vite, et en même temps.

Pour autant, les claviers mécaniques n’équipaient pas efficacement les PC portables, jusqu’à tout récemment. Cherry MX, leader des switchs mécaniques utilisés sur la grande majorité des claviers mécaniques, solutionne le problème.

Proposant un PC portable sous l’effigie Alienware, ce partenariat vient d’annoncer son nouveau modèle, le m15 R4, proposant un clavier équipé de touches mécaniques d’un nouveau type.

Des switch ultra compact «MX Ultra Low Profile» Cherry MX

Le poids est l’une des caractéristiques les plus importantes lors de l’achat d’un PC portable gaming. Cherry MX a breveté un switch dont le poids et la taille sont réduits, nommé « MX Ultra Low Profile« . Cette nouvelle génération de touches mesure 3,5 mm, très loin devant les switchs MX Original classique, et leur 18,5 mm.

L‘alliance entre Cherry MX et Alienware (Dell) proposent d’allier le confort d’un clavier mécanique, avec la frappe proche du MX Blue. De quoi prolonger l’expérience sensorielle du joueur, « tout en assurant une amplitude de déplacement des touches de 1,8mm dans un mécanisme auto-nettoyant testé pour 15 millions de frappes par touche« . Son système breveté est basé sur une structure de touche en deux parties et un système de contacts de précision. Ces nouvelles switchs ne changeront pas les dimensions actuelles des PC portables les plus fins d’Alienware.

Switch Ultra Low Profile – Cherry MX

C’est sur le lancement de ce partenariat entre Dell et Cherry MX qu’Alienware dévoile le m15 R4 et le m17 R4, respectivement composés des écrans 15 et 17 pouces.

Le clavier mécanique Cherry MC sera une option à 100 € en France.

Le m15 R4 est disponible au prix de 1 999€.

Le m17 R4 est disponible au prix de 2 399€.