Poco F3 et X3 Pro : Xiaomi officialise des smartphones avec un super rapport qualité-prix

Comme prévu, la marque Poco de Xiaomi est revenue sur le devant de la scène lundi 22 mars. À travers une conférence de présentation, nous avons ainsi eu la joie de découvrir le Poco F3 et le Poco X3 Pro. Comme à son habitude, la marque propose des flagships puissants avec un prix défiant toute concurrence.

Après les Redmi Note 10 ainsi que le Mi 11, Xiaomi est de retour pour s’attaquer au marché des milieux de gamme avec deux smartphones à la fiche technique alléchante.

Poco F3 : un milieu de gamme puissant

Pour commencer, le Poco F3 profite d’un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, une fréquence d’échantillonnage de 360 Hz ainsi que la technologie HDR10+ et une luminosité de 900 nits. À l’intérieur, on retrouve la puce Snapdragon 870, soit une version améliorée du Snapdragon 865, le processeur 5G phare des smartphones haut de gamme en 2020. Pour l’accompagner, 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 128 ou 256 Go de stockage interne sont de la partie.

Côté photo, l’appareil s’équipe de trois capteurs à l’arrière : un principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx. Pour alimenter le tout, le smartphone s’arme d’une batterie de 4 250 mAh compatible avec la charge rapide 33W. Disponible dès le 30 mars, le Poco F3 sera proposé au prix de 349 euros dans sa version 6/128 Go et 399 euros pour la déclinaison 8/256 Go.

Poco X3 Pro : place au gaming

Équipé du Snapdragon 860 disposants notamment de la puce graphique Adreno 640, le Poco X3 Pro dispose selon le constructeur d’ « une combinaison qui permet de profiter d’une expérience de jeu ultra-fluide, même avec des jeux 3D gourmands en traitement et aux réglages élevés ». De plus, tout comme le F3, le smartphone dispose de la technologie de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus permettant de « réduire la capacité thermique de l’appareil ». Vous l’aurez donc compris, l’appareil se veut parfait pour les joueurs mobiles.

Le smartphone dispose ensuite d’un écran LCD de 6,67 pouces doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, de 8 ou 12 Go de RAM ainsi que de 128 ou 256 Go de stockage. Afin d’alimenter l’ensemble de ces composants, Poco a opté pour une batterie conséquente de 5 160 mAh compatible avec la charge rapide 33 W. Côté photo, le Poco X3 Pro dispose d’un module photo composé d’un objectif principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Ce nouveau smartphone sera disponible dès le 26 mars prochain. La version 6/128 Go affichera un tarif de 249 euros et le 8/256 Go atteindra les 299 euros.