Tinder lance le mode Festival pour fêter le retour des évènements IRL

Avec la pandémie de Covid-19, la très grande majorité des festivals n’a malheureusement pas vu le jour. Bonne nouvelle, maintenant que la situation s’est améliorée et que ces évènements sont de retour, Tinder vient d’annoncer le lancement d’un « Mode Festival » afin d’aider les membres de la plateforme à trouver un « partenaire idéal avant le jour J de leur festival préféré ».

Le Mode Festival d’ores et déjà disponible sur Tinder

Le 19 avril 2022, Tinder est venu annoncer un partenariat avec le leader mondial du divertissement en direct Live Nation, ainsi qu’aux producteurs d’évènements en direct AEG Presents et Superstruct Entertainment pour lancer le « Mode Festival ». Grâce à cette fonctionnalité, l’application de rencontres veut permettre à ses membres de trouver « trouver leur team de festivaliers alors qu’iels se préparent à la première véritable saison festivalière depuis des années ».

Avant de préciser cette fonctionnalité, Tinder dévoile des données récoltées suite à une récente enquête auprès de célibataires âgés de 18 à 39 ans. Nous apprenons ainsi que 75 % des sondés « reconnaissent que le fait de pouvoir matcher avec quelqu’un avant de se rencontrer en personne atténuerait la pression liée à la nécessité de faire une bonne première impression ». Plus dans le sujet des festivals, l’enquête révèle que 31 % des célibataires prévoient d’assister à un festival de musique ou à un concert cette année ; que 64 % des participants aiment rencontrer de nouvelles personnes durant des évènements musicaux en direct ; et que 61 % des sondés sont devenus amis avec des personnes rencontrées lors d’un festival de musique ou un concert.

Tous ces arguments tendent ainsi à valoriser le « Mode Festival » ajoutée dans la section Explorer de Tinder. Cela offre ainsi aux membres une nouvelle façon de se découvrir entre eux et d’interagir. Cette nouveauté permet ainsi de sélectionner les festivals de musiques les plus attendus auxquels les utilisateurs prévoient d’assister. Ils pourront notamment rencontrer d’autres personnes qui s’y rendront un mois avant le début du festival. Nous apprenons aussi qu’un « espace « Festivalier·e·s », permettant à celles et ceux qui ne voient pas leur événement dans la liste ou qui sont simplement des fans de festivals de se connecter ».

Pour fêter le lancement de cette nouvelle fonctionnalité, Tinder vient d’annoncer avoir noué un partenaire en France avec les festivals We Love Green et Lollapalooza. Ces derniers sont ainsi intégrés dans le Mode Festival afin de permettre aux festivaliers y participant de se rencontrer avant et lors de ces évènements.

