Test – Corsair Virtuoso RGB Wireless XT : un casque gaming ultra compatible

Corsair joue sur le marché du casque gaming haut de gamme grâce à son Virtuoso RGB Wireless XT. La version XT se présente comme la version Premium du Virtuoso RGB Wireless, avec de belles améliorations. Le casque gaming prend en charge le Bluetooth, ce qui permet d’être exploité sur plusieurs plateformes, comme le gaming PC, consoles (PS4, PS5, Xbox série X et S), smartphones, et même les consoles nomades (switch).

Présentation du Virtuoso RGB Wireless XT

Modèle Corsair Virtuoso RGB Wireless XT Poids 382 grammes Autonomie Jusqu’à 15 heures Portée sans fil 18 mètres Longueur x Largeur x Profondeur 170 mm x 100 mm x 195 mm Réponse en fréquence 20 Hz – 40 kHz Microphone Omnidirectionelet amovible Réponse en fréquence du micro 100 Hz – 10 kHz Connexion Sans-fil, Bluetooth, filaire (prise jack) Prix 279.99 €

Design et esthétique

Lors de sa sortie en 2021, le modèle basique Virtuoso présentait un design très similaire à son modèle premium. Et pour cause, la marque Corsair a simplement conservé son modèle de base, et l’a amélioré. Les lignes des écouteurs sont rondes et voluptueuses.

Le squelette du casque est entièrement en aluminium ce qui justifie ses plus de 300 grammes sur la balance. Cette finition en aluminium brossé est tout aussi solide que design. L’arceau est en similicuir tout comme les mousses au niveau des protections des haut-parleurs. Avec une coque alu brossé très design et des housses en cuir, le rendu est très premium comme voulu par Corsair.

Le Virtuoso RGB Wireless XT est équipé de touches boutons, ainsi que l’emplacement d’un micro amovible. Les crans au niveau de l’arceau sont bien marqués, on repère rapidement les niveaux de chaque côté. Le réglage est précis et se maintient bien. Le Virtuoso possède une détection de mouvement qui permet de réactiver rapidement le casque lorsqu’il est en veille.

Sur chaque côté, on trouve un rétroéclairage RGB dans le logo Corsair très discret. Cette intégration est très design. Avec un poids assez important, le Virtuoso est sensible à la bascule. Si vous baissez la tête, le casque tombe.

Confort d’écoute

Lors des différents tests, le casque de Corsair s’est révélé agréable à utiliser. Son poids assez conséquent ne pèse pas sur les cervicales et son arceau rembourré le rend confortable. La compression du casque sur les oreilles est très légère, ce qui a pour conséquence des chutes du casque lorsque l’on penche la tête. Malgré des dizaines d’heures d’utilisation, aucune douleur n’apparaît au niveau des oreilles, pareille pour l’arceau rembourré. Du côté du confort d’utilisation, Corsair a très bien développé son produit. Les oreillettes sont rotatives à 360 degrés.

Le casque Virtuoso se règle via les crans présents sur chaque côté de l’arceau. Les haut-parleurs présents dans les oreillettes sont d’un diamètre de 50 mm.

Le constat général lors des différentes écoutes est très correct. Le casque Virtuoso XT présente un léger manque de basse. Les préréglages de base permettent de très bien distinguer les différents instruments, mais aussi les niveaux dans les musiques électro. On retrouve une spatialité du son qui ajoute un plaisir à l’écoute. Le profil Bass Boost permet de relever les basses à un niveau très élevé.

Le profil Movie Theater permet d’augmenter légèrement les sons ainsi que les voix. Ce mode s’utilise pour regarder vos séries et films.

Le profil FPS Competition est le meilleur profil pour le gaming. Il permet d’étouffer les bruits trop forts et augmente ceux trop faibles.

Le profil Clear Chat est plutôt orienté vers les conférences où plusieurs voix se retrouvent mêlées.

Connectivité et autonomie

L’un des plus gros avantages du Corsair Virtuoso XT est son ultra comptabilité. Vous pourrez le connecter aussi facilement à un ordinateur qu’à une console de salon, comme la PS5 ou la Xbox Serie X, mais également l’adapter à votre console Switch. La connexion peut se faire par la prise jack, par Bluetooth ou par Wi-Fi direct avec le receveur sans-fil USB qui est fourni.

La recharge du casque se fait via le câble fourni. Si le casque n’a plus de batterie, il peut toujours être utilisé via le câble jack.

Logiciel – Corsair Utility Engine

Le casque Corsair Virtuoso RGB Wireless XT est fourni avec son logiciel Corsair Utility Engine, également dénommé iCUE. Vous retrouverez le logiciel directement accessible sur la page logiciel Corsair. Ce logiciel est très complet et permet de lier de nombreux produits de la marque Corsair.

L’application iCUE affiche 2 menus différents lorsque le casque Corsair Virtuoso XT est connecté.

Accueil

Lorsque vous démarrez l’application, la page d’accueil s’ouvre et affiche deux éléments : le Virtuoso et le récepteur. A partir de l’accueil, vous pourrez sélectionner le casque ou le receveur (clé USB).

Virtuoso XT Wireless Receiver

Dans l’ongle du receveur Corsair, vous aurez le choix entre la « connexion » et les paramètres du périphérique.

La connexion permet de choisir le mode Playstation, pour un appareillage optimisé sur PS4, ou le mode connexion multipoint. Ensuite, il sera possible d’appareiller du récepteur sans-fil USB, mais aussi des périphériques additionnels.

Les paramètres du périphérique permettent de vérifier les mises à jour du firmware du logiciel.

Virtuoso XT

Effets d’éclairage

La partie sur l’éclairage du casque Corsair est simple à configurer. Vous aurez le choix entre différents modes.

Type d’éclairage permet de choisir parmi les différents types d’éclairage (préréglages : spectre aquarelle, impulsion de couleur, changement de couleur, arc-en-ciel, mais encore 15 autres modes)

La zone d’éclairage est composée d’une seule sélection, le logo.

le spectre aquarelle permet de sélectionner la vitesse du RGB.

Égalisateur

Le Corsair Virtuoso XT est compatible Dolby Atmos. Le paramétrage du mode égaliseur est totalement libre, et Corsair a inclus 5 modes préréglés : Pure Direct, Movie Theater, FPS Competition, Clear Chat, Bass boost.

Dans le menu général, vous pourrez régler le volume du micro et le bruit de fond. Le menu préréglage permet d’accéder aux différents modes préréglés, mais également d’ajouter votre propre mode personnalisé grâce au bouton » + « . Vous pourrez également déverrouiller le mode « pro ».

Paramètres du périphérique

Pour finir, le menu paramètres du périphérique permet d’avoir accès à la mise à jour du firmware, l’état de la batterie, la luminosité du RGB, le mode veille (de 1 min à 99 mins, ou désactivé), afficher la jauge de batterie dans la zone de notification, commandes vocales, désactiver la LED lorsque le micro est activé, appairage du récepteur sans-fil USB et périphériques additionnels.

Galerie photos

Conclusion : Corsair Virtuoso RGB Wireless XT

Avec le modèle XT, Corsair propose une version haut de gamme de son casque en aluminium. Le Virtuoso RGB Wireless XT se révèle confortable et agréable au quotidien. Ses commandes, son design alu brossé, son confort même avec des lunettes, et un son de qualité font du Virtuoso XT une belle petite pépite à avoir dans son set up. Il se révèle multi-plateformes, pouvant passer d’un ordinateur à une console de salon, un smartphone ou une console nomade (via Bluetooth). Plusieurs modes de connexions très simples à utiliser le rendent vraiment performant dans tous les domaines.

