DJI annonce le Mini 3 Pro : le nouveau drone miniature par excellence

En ce mardi 10 mai, DJI est revenu sur le devant de la scène avec un tout nouveau drone : le DJI Mini 3 Pro. Toujours aussi miniature et léger, ce modèle vient logiquement proposer de meilleures caractéristiques que la génération précédente. Il propose notamment la possibilité de filmer en 4K/60 FPS, la fonctionnalité ActiveTrack, la détection d’obstacle dans trois directions ou encore la rotation de nacelle à 90° pour une autonomie en vol de plus de 30 minutes.

Découverte du DJI Mini 3 Pro

Commençons les présentations. Le DJI Mini 3 Pro est tout d’abord ultra léger. En effet, ce dernier pèse seulement 249 grammes. Au niveau du gabarit, la marque assure que le drone profite de la même compacité avec son format pliable que les autres modèles de la gamme. Ainsi, ces deux facteurs permettent d’emmener le produit de partout.

Dans les détails, un communiqué de presse souligne que ce nouveau drone embarque un « design structurel entièrement nouveau, permettant plusieurs améliorations en termes de performances ». DJI précise ainsi que le Mini 3 Pro dispose de bras et d’hélices ajustés pour un « vol plus aérodynamique allongeant le temps de vol », notamment grâce à des capteurs optiques doubles se situant à l’avant et à l’arrière pour élargir la portée de détection du drone. Nous apprenons aussi que la nacelle a été « entièrement retravaillée » pour offrir plus d’angles de caméras avec « des mouvements d’inclinaison et verticaux pour les prises de vue ».

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là. En effet, le DJI Mini 3 Pro est le premier modèle de la gamme Mini à profiter d’un système de détection d’obstacles dans trois directions. Cette avancée technologique est due à la présence de capteurs optiques avant et arrière, mais aussi sous le drone. Ces derniers disposent aussi du système APAS 4.0 permettant de détecter et trouver automatiquement une trajectoire plus sûre autour des obstacles en vol. Ils proposent aussi la fonctionnalité Focus Track permettant de suivre automatiquement une personne et de l’intégrer au centre du cadre pendant le vol.

Au niveau de la caméra, le DJI Mini 3 Pro dispose d’un capteur CMOS 1/1,3 pouce avec ISO natif double avec une ouverture de f/1,7. Il permet notamment de prendre des photos jusqu’à 48 Mpx et de filmer des vidéos en 4K/60 FPS. Le drone peut faire tourner la caméra à 90 degrés afin d’offrir des prises de vues verticales. À noter, l’enregistrement vidéo HDR est disponible en 30 images par secondes maximums. Côté zoom vidéo numérique, il est x2 en 4K, x3 en 2,7K et 4x en Full HD. DJI explique aussi que ce produit dispose de « de meilleures performances d’imagerie, avec des pixels 2,4 μm qui capturent des images encore plus détaillées, particulièrement pratique en conditions de faible luminosité ou de nuit ».

L’autonomie en vol du drone est de 34 minutes. La batterie Vol Intelligente Plus permet cependant de profiter de plus de minutes de vol. En effet, cet accessoire permet d’atteindre les 47 minutes de vol. Dernier point, DJI annonce étendre sa gamme de radiocommandes avec la DJI RC, une radiocommande pour le DJI Mini 3 Pro avec un écran tactile intégré de 5,5 pouces.

Le DJI Mini 3 Pro est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 739 € et sera expédié à partir du 17 mai 2022. Avec la radiocommande DJI RC-N1 (sans écran intégré, mais avec un support pour smartphone), le tarif monte à 829 €, contre 999 € avec la nouvelle radiocommande DJI RC.