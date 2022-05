Apple développe des écrans OLED plus fins pour ses appareils pliables

Le marché des smartphones pliables intéresse fortement Apple. Cependant, la firme à la pomme ne s’est pas toujours lancée. Elle développe cependant de nouveaux types d’écran afin d’adopter cette technologie sur iPhone et iPad. Un nouveau rapport vient d’ailleurs de dévoiler que l’entreprise travaillerait en ce moment sur des dalles OLED plus fines adaptées pour ces appareils.

Les iPhone et iPad pliables toujours en développement chez Apple

Comme le souligne le site 9to5Google, le défi dans la création d’écrans pliables pour les constructeurs de smartphones est simple : les rendre suffisamment fins pour leur permettre de « survivre au pliage et au dépliage continus pendant plusieurs années ». Les dalles OLED avaient cependant de multiples couches distinctes dédiées à différentes fonctions pour faire fonctionner l’affichage correctement (rétroéclairage, contenu, toucher, filtrage, protection…). La tendance est donc à la combinaison de ces couches afin de proposer des écrans plus fins et légers.

Par exemple, Samsung est venu supprimer la couche polarisante sur le Galaxy Z Fold 3 afin de rendre l’écran plus fin. Apple travaille de son côté sur sa propre technologie pour gagner en finesse sur les dalles OLED. D’après un nouveau rapport de The Elec, nous apprenons ainsi qu’« Apple a commencé le développement d’une dalle OLED qui n’utilise pas de polariseur ». Dans les détails, le site rappelle que « les polariseurs sont utilisés pour laisser passer uniquement les lumières dans certaines directions, améliorant ainsi la visibilité de l’écran ».

La suppression de cette couche présente cependant des inconvénients. En effet, The Elec explique que l’utilisation de dalles dénuées de cette dernière « réduit la luminosité, ce qui affecte l’efficacité de la luminance du panneau ». Pour parer à cette problématique, « les entreprises augmentent généralement la consommation d’énergie des panneaux pour compenser ce phénomène, mais cela entraîne également une diminution de la durée de vie des panneaux. La suppression du polariseur et l’application d’une technologie ayant un effet similaire permettent de résoudre ces problèmes », explique le média coréen.

À titre d’information, la technologie d’écran de Samsung sans couche polarisante a permis de transmettre un tiers de lumières en plus et d’offrir une économie d’énergie de 25 %. Reste maintenant à savoir quelle technologie d’écran prépare Apple pour ses premiers produits pliables afin de garantir une expérience optimale pour ses clients. Pour rappel, la firme à la pomme conçoit elle-même ses écrans et sous-traite ensuite la production avec différentes sociétés, notamment Samsung et LG.

