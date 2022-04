iPhone pliable : un modèle avec écran de 9 pouces prévu pour 2025

Outre les nouveaux iPhone classiques, Apple travaille depuis quelques années sur un modèle pliable. De nombreuses rumeurs viennent d’ailleurs préciser de plus en plus la période d’arrivée de ce smartphone. L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment estimé que la firme à la pomme lancerait finalement ce produit en 2025 « au plus tôt ».

Apple lancerait un premier iPhone pliable pour 2025

Le marché des smartphones pliables commence de plus en plus à se développer. Alors que Samsung compte annonce sa quatrième génération de Galaxy Z Flip et Z Fold, d’autres constructeurs s’activent : Honor avec le Magic V ; Oppo avec le Find N ; Huawei et le P50 Pocket ; et prochainement Vivo avec le X Fold. Le second vendeur de smartphones dans le monde reste cependant absent sur ce marché, Apple. Cela ne signifie cependant pas qu’un iPhone pliable n’est pas en cours de développement.

Aux dernières nouvelles, Ross Young, PDG du cabinet d’analyse Display Supply Chain Consultants et spécialiste du marché des écrans, venait en effet préciser fin 2021 qu’Apple se lancerait sur le marché des smartphones pliables en 2025. Ming-Chi Kuo, autre analyste réputé pour ses informations sur les projets d’Apple, estimait auparavant que ce modèle d’iPhone arriverait dès 2024. Ce dernier vient cependant de revenir sur cette estimation.

Dans une récente publication Twitter, Ming-Chi Kuo prédit « prédis qu’Apple pourrait lancer son premier produit pliable en 2025 au plus tôt, qui pourrait être un iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone ». Reste maintenant à savoir quel format d’iPhone pliable est envisagé par l’entreprise. En plus de cette nouvelle estimation, l’analyste a expliqué qu’Apple a développé plusieurs produits avec des tailles d’écrans pliables différentes (petite, moyenne et grande).

D’après ses sources, la firme américaine travaillerait activement sur un écran OLED pliable de 9 pouces, avec comme objectif de « vérifier les technologies clés ». De ce fait, il se pourrait que cette taille d’écran ne corresponde pas à celle du produit final.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it's clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

