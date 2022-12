Galaxy S23 : lancement le 1er février 2023 pour les nouveaux smartphones haut de gamme Samsung

La période de lancement des Galaxy S23, S32+ et S23 Ultra continue de se préciser. Un nouveau rapport du leaker Ice Universe vient d’ailleurs d’annoncer que l’évènement Galaxy Unpacked visant à présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme aurait lieu le 1er décembre 2022. Ces modèles seraient ainsi annoncés quelques jours avant les Galaxy S22 l’année dernière.

Les rumeurs ne cessent de pulluler sur internet au sujet des Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Outre les spécificités techniques de cette génération, une grosse question reste tout de même en suspens : quand les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung vont-ils être annoncés ? Une chose est sûre, cela se passera en 2023.

De multiples fuites viennent tout de même préciser la période de lancement. À la fin du mois de novembre 2022, un média coréen penchait pour une annonce au début du mois de février, mais plus tôt que les Galaxy S22 l’année dernière. Nous apprenions ainsi que la première semaine du mois aurait été choisie par Samsung afin de présenter ses Galaxy S23.

Plus de précisions sont récemment tombées. Le laeker Digital Chat Station a en effet dévoilé que le Galaxy Unpacked dévoilant les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra aura lieu le 1er février 2023. Au passage, OnLeaks est venu corroborer cette information avec un GIF comportant la mention « C’est vrai ».

À titre de comparaison, nous avions eu droit à l’annonce des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra le 9 février 2022. Samsung tend ainsi à présenter ses nouveaux haut de gamme de plus en plus tôt. Pour rappel, le Galaxy Unpacked de 2023 devrait être un réel retour aux sources, avec une conférence en public tenue aux États-Unis (San Francisco).

