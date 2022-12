Waze : les routes accidentogènes seront bientôt signalées sur l’application

L’application de guidage GPS la plus populaire continue de se développer pour répondre aux besoins des utilisateurs. Dans une récente version bêta de son app mobile, Waze teste une nouvelle fonction liée à la sécurité et à la prévention des accidents.

Waze vous avertira si vous empruntez une route dangereuse

Rachetée par Google en 2013 pour 1,1 milliard de dollars, l’entreprise Waze ne cesse d’innover pour rester leader dans son domaine, le guidage GPS. L’application, gratuite, doit son succès aux données utilisateurs récoltées pour avertir des embouteillages, des dangers…

Une nouvelle fonction devrait bientôt voir le jour, comme le rapporte Geektime. En effet, dans une récente bêta de l’application se trouve une nouvelle fonction nommée Black Spot Alert. Grâce aux données communautaires récoltés, Waze déterminera des portions de route avec une fréquence d’accidents statistiquement plus élevées que la moyenne.

Source : Geektime

Ainsi, ces portions de routes seront colorées en rouge, comme lorsque le trafic est important ou en cas de bouchon. De plus, l’utilisateur recevra une notification contextuelle pour le prévenir et le mettre en garde. On peut supposer que Waze l’accompagnera d’une alerte vocale, à la manière de celles déjà présentes pour signaler un objet sur la route ou des travaux.

Black Spot Alert est testé en version bêta

Cependant, une seule apparaitra à l’approche de la zone à risques, afin de ne pas submerger le conducteur. Cette capture d’écran indique qu’en utilisant les signalements des utilisateurs, vous pourrez consulter l’historique des accidents sur certaines routes. Ceux qui le souhaitent pourront désactiver la nouvelle fonctionnalité dans les paramètres de l’application.

Source : Geektime

Pour l’instant, la nouvelle fonction n’est disponible qu’en version bêta en Israël. Étant donné que les données sont récoltées par Waze et que la fonction est en phase de test, il est probable qu’elle soit déployée d’ici à quelques semaines pour tous les utilisateurs.

Encore un peu de temps ? Saviez-vous que Waze affiche maintenant les bornes de recharge en France ?