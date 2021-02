Games With Gold : les jeux Xbox gratuits en mars 2021

Si vous êtes abonnés au Xbox Live, vous connaissez très probablement les Games With Gold, une ribambelle de jeux offerts chaque mois par Microsoft aux joueurs console. Le mois de mars 2021 s’approchant à grands pas, l’entreprise a dévoilé les jeux gratuits durant cette période : Warface: Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 et Port Royale 3.

On ne change pas une équipe qui gagne. Microsoft continue de gâter sa base de joueurs en les abreuvant de jeux gratuits chaque mois. En mars 2021, Games With Gold promet ainsi quatre nouveaux jeux vidéo pour les joueurs Xbox One et Xbox Series X|S.

BANDEAU PUBLICITE

Games With Gold : la liste des jeux gratuits sur Xbox One et Series en mars 2021

Dernièrement, Microsoft a annoncé des actualités très intéressantes pour les joueurs. Tout d’abord, la firme de Redmond a en effet présenté son nouveau casque gaming : le Xbox Wireless Headset et a dévoilé le lancement de la fonctionnalité FPS Boost sur Series X et S afin d’améliorer les jeux Xbox One. Afin de continuer à ravir encore plus sa communauté, les jeux Games With Gold du mois de mars 2021 ont été annoncés.

Après une sélection de jeux mêlant plateforming, horreur, baston et exploration en février 2021, Microsoft revient à la charge avec deux jeux Xbox One et deux licences parues sur Xbox 360. Pour commencer, le jeu de tir tactique Warface: Breakout sera disponible du 1er mars au 31 mars. Durant la première moitié du mois, vous aurez aussi le célèbre jeu d’aventure de type run and gun : Metal Slug 3. Les adeptes de jeu de gestion seront ensuite ravis de devenir un fieffé forban dans le jeu Port Royale 3 du 16 au 31 mars. Pour finir, Vicious Attack Llama Apocalypse sera téléchargeable et jouable du 16 mars au 15 avril. À travers ce jeu de tir en vue du dessus, vous devrez, à l’aide de méchas, massacrer une armée de lamas sur le point de provoquer l’apocalypse.

Publicité

Encore un peu de temps ? Découvrez les nouveaux jeux Xbox Game Pass de fin février 2021 !