PS5 : la pénurie de consoles devrait se poursuivre jusqu’en 2022 selon Sony

Depuis de nombreux mois, nous savons que le secteur de l’high-tech a beaucoup de mal à s’approvisionner en certaines ressources essentielles permettant de concevoir des composants clés. Parmi les entreprises touchées, nous pouvons citer Sony. Malgré des chiffres de lancements impressionnants, la PS5 se fait toujours de plus en plus rare sur le marché. Face à cette situation, la firme nippone vient d’annoncer que la pénurie de consoles devrait se poursuivre jusqu’en 2022.

Récemment, nous apprenions que la PS5 avait été vendue à plus de 7,8 millions d’exemplaires depuis son lancement. Un chiffre important et dépassant les performances de ventes de la PS4 lors de ces premiers mois de commercialisation. Face à ce succès, les ruptures de stock sont devenues monnaie courante pour la console next-gen. La raison de cet approvisionnement caduc : la pénurie de puces.

Une pénurie de PS5 qui devrait se prolonger jusqu’en 2022

Touchant une grande partie des industries, la pénurie de semi-conducteurs est aujourd’hui une problématique majeure. Face à cette situation, Sony a récemment réagi en déclarant que la demande de PS5 restera supérieure à l’offre jusqu’en 2022. Entendez donc par là que la nouvelle console va continuer de jouer les ruptures de stock pendant quelques mois.

Cette information a été révélée lors de la publication des résultats financiers de Sony. Hiroki Totoki, directeur financier du groupe, a en effet déclaré : « Je ne pense pas que la demande se calme cette année et même si nous sécurisons beaucoup plus d’appareils et produisons beaucoup plus d’unités de la PlayStation 5 l’année prochaine, notre offre ne pourra pas répondre à la demande« .

Une vision pessimiste, mais réaliste de la situation actuelle. Plusieurs fondeurs estiment aujourd’hui que cette pénurie pourrait au minimum continuer jusqu’à fin 2022, voir fin 2023. Il ajoute par la suite : « Nous avons vendu plus de 100 millions d’unités de la PlayStation 4 et compte tenu de nos parts de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande chute facilement« .

Pour contrer cette problématique de taille, Sony a récemment énoncé la possibilité de lancer une nouvelle version de la console dès l’année prochaine.

