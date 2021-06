TEST – Niu MQi GT : Le scooter citadin électrique

NIU, leader mondial des scooters électriques connectés, propose un modèle citadin de scooter : le Niu MQi GT. Disponible en France, il est une extension logique de la série M et reprend son design iconique tout en allant encore plus loin en termes de performances. Sa particularité ? Le mixte entre puissance et électrique. Est-ce réussi ? Voici le test du Café du Geek.

Un design sobre et classique

NIU nous habitue à un design classique, et à la fois très sobre. Il est difficile de reprocher quoi que ce soit à ce Niu MQi GT puisque le rendu est selon nous très joli. Les matériaux utilisés ne sont, selon nous, pas très robustes, mais par extension, cela donne une belle impression de légèreté. Au niveau des coloris, le Niu MQi GT n’innove pas et reste sur des classiques : rouge et noir, noir et blanc ou blanc et noir. C’est propre, et très réussi.

En revanche, petite déception au niveau de la partie rangement. Il impossible d’y caser autre chose qu’une paire de clés, d’un AirTags ou d’une paire d’écouteurs sans fil, et donc même de transporter le chargeur censé permettre de faire le plein des batteries en cas de problème. Un sac de transport sera clairement indispensable. Pas de possibilité de rangement.

Ce scooter électrique de chez Niu reste alors pratique pour des petits trajets citadins, mais absolument pas pour de trop longues distances.

Comportement sur la route : Du très bon comme du raté !

Le MQi GT de NIU est équipé d’un moteur Bosch 3000W, de deux batteries lithium amovible de 4e génération et de roues 14 pouces pour une excellente tenue de route. Grâce à son cadre robuste et à ses dimensions plus généreuses – notamment une selle allongée de 30% – le MQi GT offre une expérience de conduite optimale, même à deux. Maintenant, nous allons voir dans les faits ce que cela donne réellement.

Conditions de conduite

Lors de notre conduite, nous avons trouvé du bon, du très bon même, mais aussi des ratés. Lors de notre test, il y a certains points clés qui nous ont vraiment plu. On retrouve sur le produit à la fois une facilité de braquage, une assise unique très confortable pour divers trajets. Il y a aussi une hauteur de guidon optimal et ergonomique, et des commandes aux guidons classiques et simples. Cependant, il y a selon nous un peu trop de boutons sur le guidon, avec un placement de certains boutons qui manquent d’ergonomie.

Lors de notre conduite, il a fallu un temps d’adaptation pour comprendre le placement de certains boutons. En conséquence, du coup, cela rend les premières prises en main dangereuse. Cependant, après habitude, cela n’est plus un gros problème. Une deuxième chose que nous avons remarquée lors de la conduite, c’est aussi que le véhicule a du mal à avancer lorsqu’on se met à deux dessus. Privilégiez le trajet seul pour avoir un maximum de puissance.

Au niveau de la puissance, le Niu MQi GT est plus qu’au rendez-vous. En effet, le véhicule possède une puissance d’accélération vraiment efficace. On y ajoute en complément, il est vraiment simple d’atteindre la vitesse de 75km/h, au vu de la puissance importante de la machine.

Dernier point à aborder dans ce test lors de notre conduite, c’est un point qui agacera les puristes du silence : les clignotants font obligatoirement du bruit. Ce dernier est vraiment strident, et fort, et viendra clairement perturber votre tranquillité. Il est par contre possible de modifier le bruit, via l’application.

Un écran excellent

Concernant le compteur, l’écran qui affiche les informations dont la vitesse est bon. Avec une luminosité bien plus que suffisante. La vitesse est visible en seulement un coup d’œil, de façon épaisse et assez intuitive. En complément, le mode d’utilisation ainsi que l’autonomie est indiqué à gauche de l’écran en plus petit.

Les modes de fonctionnement

Les trois modes fonctionnent de manière attendue : chaque nouveau mode fait gagner de la puissance d’accélération et déplafonne la vitesse maximale. Si l’on peut rouler tranquillement en mode 2 et 3, le mode 1 limite beaucoup la réactivité et honnêtement, il ne nous a jamais servis.

Voici les trois modes : Mode 1 : 25 km/h, Mode 2 : 50 km/h, Mode 3 : 74 km/h

Présentation rapide de l’application

Pour ses solutions de transport urbain, NIU conçoit le hardware, les logiciels et les solutions connectées. Comme tous les scooters NIU, le MQi GT est connecté au cloud et à une application. Cela permet aux utilisateurs d’avoir accès, en temps réel, à de nombreuses informations : l’état de la batterie, la géolocalisation du véhicule, mais aussi des alertes antivols. NIU propose également des mises à jour à distance pour l’ensemble de ses produits.

Une autonomie variable

La batterie lithium Niu Energy assure au véhicule une autonomie de 170 km selon le constructeur. La promesse est moyennement tenue puisqu’ici, le scooter tient environ 90 à 100 km en autonomie selon nous. Cela reste tout de même correct. Nous avons apprécié l’autonomie de ce dernier, même si la recharge est fréquente.

Contrairement à d’autres modèles électriques, pour que le Niu puisse fonctionner à pleine puissance (70 km/h), il faut que les deux batteries soient branchées en permanence. Cela signifie que si l’une est déchargée, le scooter sera bridé à 50. Cela veut aussi dire que le moment de la recharge ne sera pas une partie de plaisir : il faut à chaque fois retirer les deux batteries en même temps et les porter ensemble, sachant que chacune pèse environ 12 kilos. C’est le petit point faible du scooter.

Conclusion

Globalement, ce Niu MQi GT est au rendez-vous en matière de mobilité électrique. Malgré le fait qu’il possède des points faibles, ses points forts prendront le dessus pour devenir une proposition assez convaincante. Disponible en 4 coloris (noir, rouge, gris et blanc) le NIU MQi GT est à retrouver au sein des boutiques officielles NIU ainsi que chez les revendeurs agréés. Il affiche un prix public conseillé de 4 599€ TTC et est éligible au bonus écologique accessible à tous.