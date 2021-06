TUTO – Apprendre le langage PHP

Vous aimeriez apprendre le langage PHP tout en restant chez vous et sans non plus devoir débourser une fortune ? Disposer d’un programme complet, cohérent qui vous fait progresser rapidement ? Alors la formation que je vous présente aujourd’hui devrait sérieusement vous intéresser. Entièrement en ligne et disponible sur le site Tuto.com, elle vous permettra d’acquérir toutes les connaissances nécessaires à un démarrage optimisé dans l’utilisation de PHP.

A qui s’adresse ce cours ?

Cette formation PHP s’adresse aux personnes qui souhaitent apprendre à créer des sites web dynamiques avec le langage PHP. Pour la suivre dans de parfaites conditions, il vous est recommandé de connaître quelques bases sur les langages HTML et CSS, mais c’est tout. Le reste vous sera expliqué de A à Z !

Le programme de la formation

Tenez vous prêt, c’est un programme de quasi 26h qui vous attend ici, car oui maîtriser le langage PHP ne s’improvise pas. Voici un aperçu des notions qui vous seront enseignées de manière progressive :

Les opérateurs ;

Les structures conditionnelles ;

La création de votre premier projet ;

Les fonctions ;

Les variables superglobales ;

La programmation orientée objet ;

L’initiation à Composer ;

L’initiation à Git et GitHub ;

La création d’un framework PHP ;

La création d’un blog moderne ;

Et bien d’autres notions.

Sachez également que si vous faites l’acquisition du cours aujourd’hui, ce dernier sera régulièrement mis à jour. De plus, les différents fichiers sources vous sont fournis afin que vous puissiez disposer de tous les projets vus en cours. Enfin, vous aurez l’occasion de valider vos nouveaux acquis grâce au QCM comportant plus de 50 questions mis à votre disposition.

Les fonctions internes de PHP

Pour vous donner une idée de ce qui vous attend dans ce cours, voici une vidéo tirée de cette formation complète dans laquelle vous découvrirez les fonctions internes de PHP.

