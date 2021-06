Lenovo présente de nouveaux accessoires PC, dont un tapis de charge sans fil

Lors du MWC 2021, Lenovo a annoncé de nouveaux ordinateurs portables sous AMD, mais le constructeur vient également d’annoncer une multitude d’accessoires pour PC.

Une charge sans fil pour les ordinateurs portables

Un tapis de charge est placé sur le bureau et il devra être branché au mur pour l’alimentation. Un deuxième composant se fixera au bas de l’ordinateur portable et se connectera à l’un de ses ports USB-C. L’engin résultant fournira une charge sans fil à 65 W. Cela se fera par induction, avec une solution brevetée signée Energysquare, une startup française.

Le tapis de charge sans fil — Source : Lenovo

Le kit de recharge sans fil ne fonctionne qu’avec les Ultrabooks 13 et 14 pouces et réserve en permanence un port USB-C. Lenovo commencera à le vendre en octobre pour 140 $.

Lenovo Go : une gamme d’accessoires pour PC

Intronisée le mois dernier, la gamme Lenovo Go ajoute déjà de nouveaux accessoires. Elle vise à enrichir et améliorer les conditions de travail en proposant un large éventail de produits. Les accessoires s’étendent de la souris au powerbank en passant par des écouteurs ou des claviers plus ergonomiques.

Lenovo mise surtout sur la nouvelle flexibilité des utilisateurs qui utilisent autant un PC portable qu’un dispositif de bureautique fixe. Pour les adeptes du multitâche, Lenovo a notamment une souris multi-périphériques sans fil Lenovo Go (59,99 euros disponible courant juin). Elle peut ainsi être couplée à trois appareils et basculer de l’un à l’autre d’un clic. Mais il existe également une souris sans fil USB-C (39,99 euros disponible courant juin) avec trois mois d’autonomie, ou encore la Lenovo Go Souris Verticale sans fil (49,99 euros dès août) pour miser sur une position naturelle afin de réduire les tensions dans l’avant-bras.

La gamme d’accessoires Lenovo Go — Source : Lenovo

De même, les claviers se font plus ergonomiques pour s’adapter à la morphologie du corps humain. Le clavier divisé sans fil Lenovo Go (Clavier divisé sans fil – 89,99 euros dès septembre) suit la position naturelle des mains pour la saisie avec une inclinaison négative pour réduire la tension sur les poignets et les paumes des mains qui reposent sur le revêtement en liège. Et si vous avez besoin uniquement d’un clavier numérique sans fil, il est annoncé pour septembre à 49,99 euros.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Lenovo Tab P11 pro : la tablette parfaite ?