Votre téléphone : Passer des appels depuis Windows 10 !

L’application Votre téléphone est déjà disponible depuis mi-2018, et permet déjà d’utiliser un certain nombre de fonctionnalités de son smartphone Android depuis son ordinateur Windows 10. C’est sous la prochaine mise à jour de l’OS de Microsoft que se cache cette nouvelle fonctionnalité, qui permettrait de passer des appels depuis son PC.

Un ajout spécifique à Android

Généralement développée pour iOS et Android simultanément, la future fonctionnalité ne concerne que les smartphones Android (pour l’instant, on l’espère). Réservée aux utilisateurs ayant un smartphone sous Android 7.0 Nougat ou plus récent, la mise à jour de l’application Votre téléphone permettra la synchronisation des appels. L’ordinateur nécessitera aussi une connexion Bluetooth afin de se connecter au smartphone pour que ce nouveau service puisse fonctionner.

Il sera donc tout à fait possible de passer et de recevoir des appels depuis Windows 10 grâce à carte SIM et au numéro de son smartphone. Cette fonctionnalité n’est cependant disponible qu’aux utilisateurs faisant partie du programme Insider de Windows 10 (et qui reçoivent des versions bêta de Windows). Cette fonctionnalité devrait être globalement disponible dans les patchs à venir.

Avec un accès stable aux photos, notification, à la batterie et aux messages de son smartphone depuis Windows 10, la firme continue de développer ce logiciel qui pourrait, sur le long terme, devenir complet et très pratique.