Interview du Maire de Seongnam à propos du Tourisme Médical

La convention sur le tourisme médical international de Seongnam 2019 se déroulait du 20 au 22 septembre dernier. Seongnam est la première ville à ouvrir une convention de tourisme médical, et ceci pour la deuxième année consécutive.

Ainsi, Pour en savoir plus sur l’événement, Joseph Choe, le rédacteur en chef de AVING NEWS, a eu un entretien avec Eun Su-mi, maire de Seongnam.

Q. Quelle est la base pour être le seul gouvernement local à attirer 10 000 touristes médicaux en Corée ?

Attirer 10 000 touristes médicaux ne fut pas accomplis du jour au lendemain. Notre ville a promulgué l’ordonnance sur la promotion du tourisme médical en 2013 et a activement lancé le projet. Le nombre de touristes a diminué en 2016 en raison des représailles de la Chine contre THAAD et de la détérioration de la situation internationale. Mais nous avons poursuivi nos efforts pour ouvrir de nouveaux marchés. Nous avons ouvert des centres de relations publiques à Taïwan, au Vietnam et en Mongolie. Et sommes le premier gouvernement local à tenir des conférences. Nous prévoyons de continuer à soutenir l’activation de l’industrie du tourisme à Seongnam.

Q. Parlez-nous de votre plan d’activation de l’industrie médicale à Seongnam

Seongnam a récemment organisé une séance d’information sur les promotions. Nous avons conclu un contrat de formation de personnel médical et de transfert de patients à l’étranger avec l’hôpital d’oncologie de Ho Chi Minh au Vietnam. Nous continuerons à renforcer les relations publiques et le marketing afin d’activer l’industrie du tourisme médical à l’avenir.

Avec l’industrie du tourisme médical, nous renforcerons la coopération avec les industries connexes telles que les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et la biotechnologie. Seongnam compte de nombreuses entreprises dans la fabrication de dispositifs médicaux et l’IA. Le tout dans High-tech Valley ainsi que dans les infrastructures hospitalières et cliniques de pointe du pays. Et, en coopérant avec des hôpitaux, des entreprises et la mairie, nous prévoyons de créer notre propre complexe médical pouvant représenter la Corée.

Q. Vous organisiez également la convention sur le tourisme médical internationale cette année. Donnez nous une brève description de ce que c’est.

Nous sommes le seul gouvernement local à organiser un événement médical de cette taille. La convention du circuit médical international de Seongnam a lieu pendant trois jours, du 20 au 22 septembre. En plus des programmes professionnels tels des conférences, réunions d’affaires et conférences académiques impliquant du personnel médical et des représentants de l’industrie, nous fournirons divers contenus et attractions liés à la médecine, au tourisme et à la beauté pour que les citoyens comprennent facilement la ville de Seongnam et l’accès à l’industrie du tourisme médical. Nous prévoyons que plus de 20 000 personnes, dont du personnel médical, des représentants de l’industrie, des étudiants, des acheteurs et des citoyens en général, se rendront sur les lieux et viendront de 13 pays différents.

Q. Quelles parties de Seongnam avez-vous l’intention de promouvoir en organisant cette convention?

À Seongnam, 1 600 hôpitaux, y compris des hôpitaux universitaires, des hôpitaux généraux et des cliniques spéciales, ainsi que 14 500 personnels médicaux sont disponibles, fournissant une infrastructure médicale de premier plan dans le pays. C’est le centre de l’histoire et de la culture Hallyu, répartis dans toute la région. De ce fait, avec la forteresse de Namhansanseong, un site du patrimoine mondial, le temple Bongguksa avec une histoire de plus de 1 000 ans et le parc central de Bundang. Mais encore, la Silicon Valley coréenne qui héberge un cluster innovant de haute technologie. Grâce à cette convention, nous prévoyons de faire connaître les ressources de Seongnam telles que l’histoire, la culture et les industries , ainsi que l’excellente industrie médicale.

Q. En dernier mot, avez-vous quelque chose à dire aux entreprises participant à cette convention et au grand public?

Entre autre, nous voudrions demander aux représentants de l’industrie de coopérer activement pour faire de cette convention le lieu idéal pour promouvoir l’industrie du tourisme médical à Seongnam dans le monde. J’espère que beaucoup de gens pourront assister à l’événement et profiter des choses amusantes que nous avons préparées pour vous.

Source : Aving News