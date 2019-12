Noël 2019 : Notre sélection de montres connectées

Plus que quelques jours avant Noël 2019 ! Pour vous assister dans le choix de vos cadeaux Le Café du Geek vous a confectionné une sélection d’idées cadeaux aux petits oignons ! Le choix d’une montre connectée peut vite être un casse tête quand le domaine de l’high-tech n’est pas notre force. Voici notre sélection !

Diesel On Axial : La renommée Diesel enfin connectée pour Noël !

Très fidèle au style Diesel, la marque à récemment annoncée sa nouvelle montre connectée à écran tactile, pile poil prête pour cet Hiver 2019 et les fêtes de fin d’année. Tournant sous Wear OS (le système d’exploitation pour montres par Google), elle possède un haut-parleur pour pouvoir recevoir et passer des appels directement via votre montre. Elle vous proposera également la météo, votre agenda et toutes les fonctionnalités de bases proposées par Wear OS. Une très belle montre que nous vous conseillons pour Noël.

Diesel Montre Intelligente DZT2017 Les montres connectées équipées de Wear OS par Google sont compatibles avec les téléphones iPhone et Android

Atteignez une autonomie de plusieurs jours sans chargement en Mode d’économie d’énergie

Apple Watch Series 5 : Le top du top







Si vous êtes équipés d’un appareil iOS, foncez directement vers une Apple Watch Series 5, disponible en aluminium, en acier , en titane ou encore en céramique, il y en a pour toutes les bourses. Son point faible ? L’autonomie. Le reste est bluffant, qualité d’écran, performance et rapidité, le confort des bracelets. En clair, il serait un tort de s’en priver à Noël.

Apple Watch Series 3 : Toujours attractive

Même si l’Apple Watch est désormais disponible, la série 3 n’en reste pas moins un excellent choix. D’autre plus que vous pouvez désormais la trouver à des tarifs très intéressants. Pour quelques fonctionnalités réduites comme l’absence du mode Always On ou la détection des chutes par exemple. Un choix très intéressant pour ce Noël 2019.

Samsung Galaxy Watch Active 2 : La montre connectée qui ressemble à une vraie montre





Particulière jolie et urbaine, cette montre connectée au look montre d’actif est également très intéressante, compteur de pas et de calories brûlées, vous pouvez également suivre votre rythme cardiaque et payer en NFC avec Samsung Pay dans les terminaux bancaires acceptant le sans-contact, une bonne concurrence pour Apple Pay !

