TEST – SodaStream Spirit : Créer vos jus de fruit pétillant !

La SodaStream Spirit est la nouvelle machine à gazéifier l’eau pour créer soit même ses jus de fruits. La promesse est de remplacer la bouteille d’eau acheter en supermarché, qui à l’heure où il faut être éco citoyen fait vraiment tâche.

Packaging

Dans le carton de la SodaStream Spirit, on retrouve évidemment la machine (sinon c’est un peu bête). Ensuite, une bouteille de gaz est livrée avec la machine ainsi qu’une bouteille en plastique sur ce modèle.

La Sodastream Spirit avec sa bouteille.

Alors oui la bouteille est en plastique, mais celle-ci est valable 3 ans, un moindre mal. Sur les machines les plus haut de gamme ou en option, on retrouve des bouteilles de CO2.

La cartouche de gaz de la Sodastream Spirit

Dommage, pas d’échantillon de concentré dans la boîte. Pensez donc au concentré en même temps que l’achat.

Design & Utilisation de la SodaStream Spirit

La SodaStream Spirit que nous avons reçue fait partir d’une des nouvelles couleurs sorties en septembre. On retrouve une jolie machine bleu pastel, il y a simplement le bouton en gris qui vient trancher.

Le bouton pour gazéifier vos boissons

Pour l’utilisation de la Spirit c’est très simple, il n’y a pas d’alimentation électrique tout se fait mécaniquement. Il suffit de mettre sa bouteille puis de pousser afin de la bloquer. Ensuite, on fait entre 3 et 5 pressions en fonction du niveau de gazéification souhaité.

Pour terminer, il suffit d’ajouter si vous le souhaitez une dose de concentré pour faire du Coca, de la limonade…

Coût de reviens de la SodaStream Spirit

La première chose qui nous vient à l’esprit c’est la bouteille de gaz. La bouteille est consignée, il faut donc la rapporter en supermarché partenaire pour l’échanger avec une pleine. L’échange est facturé entre 10 et 13€.



Une bouteille de gaz est donnée pour SodaSteam pour 60L de boisson. Néanmoins, ça va bien sûr dépendre du nombre de pressions que vous allez faire lors d’une gazéification.

La seconde chose, c’est les concentrés qui permettent d’aromatiser votre eau gazeuse. Ici on va bien parler les concentrés commercialisés par SodaStream néanmoins de plus en plus de marques tierces en proposent. En moyenne une bouteille de concentré est vendue entre 4 et 5€ pour 12L de boisson.

133 Commentaires Sodastream 30B082 Bouteille Base Métal Description Détaillé: Bouteille PET pour machine Pure et Génésis avec base métal

Terminons par la bouteille qu’il faut renouveler tous les trois ans, il faut compter

Parlons de mon utilisation, je fais 1L de boisson par jour avec un niveau de gazéification élevé. Une bouteille de gaz me fait donc en moyenne 50L.

Coût sur 3 ans pour 1L/jour Coût unitaire Quantité Coût total* Coût par bouteille Le cylindre de CO2 11,5€ 22 253€ 0,68€ Les concentrés 4,5€ 92 414€ La bouteille 10€ 1 10€ La SodaStream Spirit 70€ 1 70€

Pour 1L de boisson par jour pendant 3 ans. Soit 1095L de boisson. Coût total : 747€

On arrive donc un coût moyen de 0,68€ soit moins cher qu’un jus de fruits classique en magasin.

Avis personnel sur le goût

Les goûts et les couleurs ça, ne se discute pas c’est assez personnel. De mon avis, côté goût c’est très bien sûr de la limonade, des jus de fruits, etc. Néanmoins, sur des colas on est loin du goût originel. Je vous conseille d’essayer chez un ami, si vous en avez la possibilité.

Conclusion

La SodaStream Spirit est une bonne machine qui fait le travail. De plus, le coût sur 3 ans s’avère tout de même intéressant. Enfin, côté saveur vous êtes le seul maître sur ce point.

2 Commentaires Sodastream Machine à gazéifier Spirit Bleu Pastel La SPIRIT Bleu Pastel est livrée prête à l'emploi avec : 1 machine SPIRIT Bleue Pastel prête à l’emploi 1 cylindre de C02 permettant de réaliser jusqu’à environ 60L d’eau...