Les objets connectés pour faire du sport : comment choisir ?

Améliorer et mieux suivre ses activités sportives est de plus en plus facile avec les objets connectés pour le sport. Des applications, aux capteurs dédiés en passant par la montre il en existe de plus en plus, mais comment s’y retrouver dans tous ces produits?

Suivre ses activités physiques avec les objets connectés

Pour bien choisir son ou ses objets connectés, il faut se baser sur son niveau. Si vous débutez dans un sport, votre téléphone avec une application adéquate est suffisant. Si vous pratiquez plus souvent du sport, vous pouvez ensuite investir dans des montres connectées. Puis enfin, si vous souhaitez suivre de près vos performances vous pouvez vous tourner vers les capteurs dédiés.

Les applications pour smartphone

Une des applications les plus connues pour suivre ses activités physiques est STRAVA. Elle permet de suivre par GPS une multitude de sports, de la course à pied au surf. À la fin de chaque séance, vous pouvez analyser votre performance.

Pour les sports les plus pratiqués comme la course à pied ou le vélo, STRAVA va jusqu’à vous proposer des plans d’entrainements en fonction de votre objectif.

D’autres applications visent un sport plus à domicile, ce qui peut vous permettre de rester en forme malgré l’hiver. Parmi les plus téléchargés, nous pouvons retrouver: RUNTASTIC ou FIZZUP. Dans ses applications il est souvent nécessaire de posséder des essentiels pour le sport chez soi. Vous pouvez retrouver notre article: « Les produits indispensables pour faire du sport chez soi ».

Pour certains sports d’extérieur comme le vélo ou la course à pied, je vous recommande des applications dédiées comme ZWIFT . Elle vous permettra de vous plonger dans des entraînements ou dans des courses et de défier des sportifs du monde entier; cependant il est nécessaire de disposer d’appareils d’entraînement (hometrainer, capteur de puissance, moniteur de rythme cardiaque de tapis de course, etc.).

Les montres connectées

Il existe un grand nombre de montres connectées, pour faire un choix il est nécessaire de se baser sur votre niveau sportif et de votre budget.

Si vous optez pour un sport occasionnel et une polyvalence importante vous pouvez vous orienter vers l’Apple Watch série 6 ou 3 ou encore la SE. Pour vous aider à choisir, vous pouvez retrouver l’article notre test de l’Apple Watch Series 6 ou encore notre comparatif, quelle Apple Watch choisir entre la Series 3 et la SE ?

Les Apple Watch

Pour un usage plus intensif, pour des sportifs plus réguliers vous pouvez retrouver les produits de la marque SUUNTO, qui propose une large collection de montres connectées orientées vers les traileurs, les plongeurs ou encore les vététistes.

Les capteurs dédiés

Si vous souhaitez suivre de très près votre sport de prédilection, vous pouvez vous orienter vers un capteur dédié. Par exemple pour le foot vous pouvez retrouver chez Adidas des chaussures connectées (existe aussi en version semelles seules). Elles vous permettront de récupérer vos informations sur vos séances, mais aussi d’impacter vos performances sur des jeux vidéo comme FIFA.

Capteur dédié au foot donne la vitesse de chacune des frappes

Vous pouvez retrouver des objets connectés pour tous les sports, même pour le basket! Wilson, le fabriquant de ballons de basket pour la NBA, a sorti un ballon connecté le Wilson X. Il permet de suivre vos lancées, vos dribles et toutes les phases d’un match.

Finalement vous pouvez rajouter un peu de musique à vos séances avec les écouteurs connectés comme les Niva de Sudio ou pour moins de 50€ les Aukey EP-T21.

