K-Startup Grand Challenge: déposez les candidatures

Les startups naissent de plus en plus dans notre pays et partout dans le monde. Néanmoins, beaucoup d’entre elles ont du mal à décoller et peut-être la votre également. La Corée du Sud lance le K-Startup Grand Chalenge 2020. Connaissez-vous ce concours ? En tout cas, des aides intéressantes vous seront données ainsi que des conseils pour les gagnants.

Ce programme est soutenu par le ministère des PME, des Startups (MSS) et par l’Agence Nationale de l’Industrie Informatique la NIPA. Depuis peu ils ont ouvert l’accès aux startups du monde entier qui souhaitent déposer une candidature pour entrer dans ce concours.

Qu’est-ce que c’est le K-Startup Grand Challenge ?

C’est un programme qui permet aux startups sélectionnés de s’accroitre rapidement. Le tout, dans un marché coréen qui est riche en apprentissages et moult occasions commerciales. De plus, le programme à l’issue du K-Startup Grand Challenge est entièrement financé par la Corée du Sud. Ce challenge a vu le jour en 2016 et fonctionne très bien.

Une fois sélectionné, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages en l’espace de trois mois (le premier programme). Ce programme permet d’accroitre considérablement le réseau de votre startup. De plus, celui-ci permet de vous donner des conseils par un expert. Pour finir, une aide financière vous sera versée pour vous développer une fois sélectionné. Il faut ce dire qu’une fois sélectionné le travail ne fait que commencer, mais tout travail sera récompensé à la fin des programmes.

Pour rappel, votre candidature doit être envoyée avant le 25 juin dernière date de dépôt de candidature. Par la suite, début juillet plusieurs experts se réunissent pour faire une première sélection d’une soixantaine de startups. Pour commencer le premier programme qui débutera le premier septembre jusqu’au 30 novembre 2020. Pendant cette période, les trente meilleures startups pourront participer à une démonstration du 19 au 21 novembre 2020. Par la suite, ces trente meilleures startups pourront bénéficier d’un soutien au développement du point de vue commercial de leur startup de janvier à avril 2021.

Qui peut postuler au K-Startup Grand Challenge ?

Toutes les startups de moins de sept ans ou pré-entrepreneur qui ne sont pas de la nationalité coréenne. Les startups, dont les objectifs, sont de se développer en Asie à l’aide du marché coréen. Les startups qui s’intéressent à l’intelligence artificielle, Cloud computing, robotique, technologie automobile, Réalité virtuelle, Réalité augmentée, la santé, la Fintech, les médias, etc. Vous pouvez retrouver cette liste complète sur leur site.

Gagnants de l’édition 2019

Les avantages des startups une fois sélectionnés

Dans un premier temps, les soixante startups sélectionnées recevront 10 840 dollars soit 9 700 euros pour une équipe d’une personne. Les startups avec deux personnes recevront quant à eux 15 490 dollars soit 13 500 euros pour subvenir aux besoins des trois mois et demi qui arrivent après la sélection.

Par la suite, les trente startups qui seront à la tête du classement pourront comme déjà énoncé participer à une démonstration et pourront aspirer à un autre financement pour les trois mois et demi qui suivent du même montant que le premier programme. À la fin, les cinq meilleures startups recevront quant à elles de coquettes sommes.

1er prix : 120 000 $ soit 110 000 euros

2e prix : 60 000 $ soit 55 000 euros

3e prix : 30 000 $ soit 27 000 euros

4e prix : 20 000 $ soit 18 000 euros

5e prix : 10 000 $ soit 9 000 euros

Il n’y a pas que l’argent

Outre l’aspect financier, les startups pourront bénéficier d’un consultant individuel, de plusieurs séances d’informations, un coaching sur la culture des entreprises coréennes et à des séminaires au sujet de la règlementation. Les startups pourront également acquérir des conseils pour étendre leurs réseaux et rencontrer les grosses entreprises coréennes qui cherchent à investir dans les startups.

Celles-ci pourront également se positionner au Campus de Corée à Pangyo situé au sud du Séoul pour avoir accès à certains prototypes. Ils pourront avoir un bureau à eux et bien équipé. Des stagiaires coréens pourront également les assister le long de l’aventure. Le K-Startup Grand Challenge vous aidera également à avoir votre visa à l’aide du programme OASIS (Global Assistance for Startup Immigration System) créer par les hautes instances coréennes. Ils mettent également à disposition un support administratif, un traducteur pour fluidifier le travail et qu’il soit plus clair tout le long du programme.

Qu’attendez-vous ? Qui ne tente rien n’a rien !