Sony ZH8 : le téléviseur pour les cinéphiles et les gameurs

Les télévisieurs 4K sont enfin démocratisés dans nos foyers et remplacent peu à peu les vieilles télévisions en Full HD. Cette fois-ci, Sony va conquérir le monde avec leur nouveau téléviseur 8K, le Sony ZH8. Alors est-ce que nous pourrons acquérir ce style de téléviseur ? Que propose-t-il comme technologie et fonctionnalités ? De notre côté, nous sommes complètement hypé de voir dans de réelles conditions ce futur téléviseur, le Sony ZH8.

Une image magnifique grâce au Sony X1 Ultimate

La Sony ZH8 possède le meilleur processeur de la marque, le Sony X1 Ultimate. Ce processeur permet un excellent rendu de l’image et permet un upscale des images 4K, 2K, et Full HD en 8K grâce à la technologie 8K X-Reality Pro. Pour faciliter cet upscale, il pourra détecter une centaine d’objets par image afin d’optimiser le détail, la couleur ainsi que les textures. Sony accompagne son processeur à un rétroéclairage très bien géré grâce à une fonction dont Sony a le secret. Ce téléviseur ne propose pas de dalle OLED. Cependant, la technologie LED Full Array accompagnée de la technologie 8K X-tended Dynamic Range Pro permet une très bonne gestion du contraste et de la luminosité.

Au niveau des fonctionnalités, Sony équipe la ZH8 des meilleures. En avangardiste, Sony a pensé aux prochaines générations de consoles. La Sony ZH8 pourrait prendre en charge des fréquences d’images élevées de 60 images par seconde en 8K jusqu’à 120 images par seconde en 4K. Les autres fonctionnalités plus classiques sont également présentes dans ce téléviseur comme le Netflix Calibrated Mode. Celui-ci permet de rendre les images comme Netflix l’aurait souhaité pour une plus grande immersion. L’Ambient Optimization est également dans la Sony ZH8. Cette fonctionnalité permet de gérer automatiquement l’image et le son, quel que soit son environnement. La luminosité est alors automatiquement baissée ou augmentée selon la lumière présente dans la pièce. Le son est également géré par l’Ambient Optimization en captant les différents objets autour du téléviseur pour éviter toute anomalie en préserver l’immersion.

L’Acoustic Multi-Audio by Sony

La Sony 8K HDR Full Array LED ZH8 propose l’Acoustic Multi-Audio, une création de Sony. Celle-ci permet de faire vibrer le cadre du téléviseur par le biais des tweeters. Les enceintes One Slate permettent d’avoir un cadre le plus fin possible sans laisser la qualité audio de côté. L’audio est également la priorité de Sony afin que l’immersion soit la plus présente pour ses clients. La Sony ZH8 est également compatible Dolby Atmos et IMAX Enhanced.

Des fonctions très pratiques

LA Sony ZH8 est compatible avec Google Assistant, Google Play ainsi que Chromecast grâce à Android TV. Les utilisateurs d’Apple ne sont pas mis de côté étant donné que AirPlay 2 et Homekit sont disponibles sur la Sony ZH8 sans oublier Amazon Alexa. Le téléviseur est livré avec une télécommande avec une télécommande rétroéclairé, parfaite pour l’utiliser dans le noir.

La Sony ZH8 est vendue en deux versions, une en 75 pouces sous le nom de code KD-75ZH8 au tarif de 6 299 euros. La seconde version est quant à elle vendue au prix de 9 999 euros en 85 pouces sous le nom KD-85ZH8. Ces deux versions seront vendues début juin. Sony a pensé aux personnes qui ne peuvent pas utiliser de support mural ou qui possèdent des meubles petits. Les pieds de ce téléviseur sont réglables en fonction du meuble. Nous conseillons tout de même d’utiliser un support mural pour les téléviseurs à partir de 65 pouces, surtout pour la sécurité. Retrouvez les French Days et également l’article sur la nouvelle série A8 de chez Sony.