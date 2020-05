Sony A8 – De nouveaux téléviseurs OLED aux 8 millions de pixels

Cette nouvelle série A8 était présente lors du CES 2020 à Las Vegas. Deux modèles sont venant de chez Sony est dorénavant disponible. La première est un modèle en 55 pouces le KD-55A8 et l’autre en 65 pouces le KD-65A8. Ces deux modèles sont équipés de la puce X1 Ultimate également enracinée dans la série AG9. Celle-ci permet une expérience visuelle incroyable en 4K grâce à la dalle OLED. D’ailleurs l’Object-based permet de traiter image par image pour avoir un rendu le plus proche de la réalité et de convertir les images basse résolution en 4K. En plus de ça, la nouvelle série A8 de chez Sony est compatible HDR 10, HLG et Dolby Vision. La technologie IMAX Enhanced, Netflix Calibrated, Dolby Atmos, Dolby Vision et X-Motion Clarity sont également implanté dans la nouvelle série A8 de chez Sony.

Sony innove pour l’immersion

Pour la qualité sonore, Sony a mis le paquet dans cette nouvelle série A8. La technologie Acoustic Surface Audio valorise le son par le biais de deux caissons de basses afin d’élargir le spectre audio. De plus, cette technologie permet de focaliser le son sur les voix dans l’intention d’améliorer l’écoute. La hauteur du pied du téléviseur peut être rehaussée afin d’accueillir une barre de son. L’OS présent sur les téléviseurs A8 tourne sur Android TV pilotable par Google Assistant et Alexa. Les utilisateurs de la pomme pourront exploiter AirPlay 2 et Homekit.vous n’aurez plus besoin de l’Apple TV.

Parlons un peu du prix de cette magnifique série A8 de chez Sony. La version 55 pouces, la KD-55A8 est accessible au tarif de 2 199 euros. La seconde variante en 65 pouces, la KD-65A8 est quant à elle disponible au prix de 3 199 euros. Un très bon investissement qui de plus, vous offrira une expérience unique. Que pensez-vous de cette nouvelle série A8 de chez Sony ? N’hésitez pas à nous le dire sur nos réseaux sociaux ou dans les commentaires.