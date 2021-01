Une IA analyse votre sommeil avec le matelas Emma Motion

Publicité

L’intelligence Artificielle (IA) est aujourd’hui, une technologie exploitée dans de nombreux domaines. Son efficacité dans tous les gadgets (Smartphones, montres connectées, ordinateurs…) où elle a servie a été plus que prouvée. C’est dans cette optique que l’entreprise allemande Emma a décidé de l’utiliser dans sa spécialité qu’est la literie, en l’occurrence dans la conception du matelas connecté Motion. Il est destiné à améliorer le sommeil de l’homme.

Emma Motion : le matelas du futur

Les ingénieux produits pour mieux contrôler le sommeil, comme le Sleep Analyser de Withings, se sont montrés performants dans leur usage. Ils restent tout de même limités en ce qui concerne l’exhaustivité des informations nécessaires pour améliorer le sommeil de l’homme telles que le positionnement de la colonne vertébrale. C’est cette insuffisance que vient combler le matelas Emma Motion. Il s’agit d’un matelas intégrant de nouvelles technologies basées sur l’IA. En dehors de son épaisseur (34 cm) et son poids (45Kg) qui participent à vous procurer un sommeil paisible, Emma Motion à la particularité d’implémenter l’Inifintie AI Sensor Mat. Il s’agit d’une technologie utilisant plus de 350 capteurs, disposés de façon stratégique dans tout le matelas pour récupérer toutes les données (tension, pression artérielle, rythme cardiaque, température…) lorsque vous dormez.

Assemblage parfait de la technologie et du bien-être

Le matelas Emma Motion est un agencement parfait et une superposition optimale de mousse apportant douceur absolue à votre sommeil et confort unique à votre corps. Dans sa conception, l’entreprise a pensé à y intégrer les meilleures technologies existantes sans détériorer le bien-être de l’homme et son environnement. Ainsi, tous les capteurs intégrés dans les couches successives du matelas sont sans effets secondaires la santé. Les données recueillies par ces capteurs restent confidentielles car elles sont transmises exclusivement à Smartphone de l’utilisateur. Il pourra ainsi paramétrer le fonctionnement automatique du matelas selon sa coonvenance pour en retirer le maximum de satisfaction. Le matelas Emma Motion est à usage longue durée (garantie 10 ans). Il est mis en vente depuis le 22 janvier 2021 dans certains pays d’Europe (France et Hollande). Des appréciations sur sa qualité nous parviendrons certainement d’ici quelques jours en attendant son lancement dans d’autres pays du monde.

