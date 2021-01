Publicité

L’ouverture anarchique des onglets dans un navigateur peut un frein au bon fonctionnement et à la rapidité de vos recherches. Réduire au minimum ces onglets est une solution, mais elle n’est pas la meilleure car pas durable. Vivaldi propose une organisation de ces onglets à travers la une nouvelle de son logiciel de gestion. Il s’agit de la version 3.6, une façon plus avancée de niveler tous les onglets de vos recherches que vous ouvrez dans votre navigateur en fonction des centres d’intérêts.

La gestion plus fine des onglets

Le logiciel de gestion, version 3.6, de Vivaldi propose un étagement plus fin à deux niveaux et un regroupement par thème de tous vos onglets ouvert au même moment. L’organisation étagée des onglets ouverts dans votre navigateur se fait sur deux niveaux. La catégorisation de ces onglets est laissée à la discrétion des utilisateurs du logiciel. Ceux parmi ces derniers qui verraient cette option comme pas commode, ils pourront se rabattre sur l’affichage traditionnel, plus compact du logiciel. Il faudra apporter un réglage approprié aux paramètres. Quant au regroupement par thème, les utilisateurs devront tenir compte des centres d’intérêts. Par exemples, les réseaux sociaux pourraient être mis ensemble et les plateformes de streaming ensemble.

L’efficacité des options gestion d’onglets avec Vivaldi

Les deux options de gestion proposées par le logiciel de Vivaldi ont chacune leur efficacité et leurs limites. La gestion par étagement de niveaux offre un affichage dynamique de tous les onglets à la fois. Par contre le regroupement thématique cache un peu plus les onglets. Cela exigera aux utilisateurs d’avoir de la mémoire pour se rappeler des lieux où sont rangés les onglets. Ces éléments qui peuvent constituer des limites montrent que Vivaldi doit améliorer son nouveau logiciel. L’entreprise pourrait d’ailleurs s’inspirer des failles qui résident au niveau des logiciels de gestion déjà existant chez Firefox et Chrome. Le navigateur étant encore très jeune dans le domaine il aura donc le temps d’y performer.

