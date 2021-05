Test – Asus TUF H3 Wireless : un casque sans fil abordable

Dans le setup d’un gamer, le casque est une composante essentielle. Filaire, sans-fil, avec ou sans micro, différentes options s’offrent à vous. Ici nous vous présentons le Asus TUF H3 Wireless : un casque sans fil proposant un tarif relativement abordable. Est-ce que ce casque est une bonne option ? Réponse dans cet article !

Unboxing







Dans ce packaging monochrome, nous retrouvons le casque dans une enveloppe en plastique. Nous retrouvons ensuite un guide de démarrage accompagné des garanties. Pour finir, nous avons le petit dongle permettant de connecter le Tuf H3 Wireless ainsi qu’un câble de charge USB-C. Un adaptateur est également présent si vous ne possédez pas de prise USB-C pour connecter le dongle. Vous l’aurez, il sera nécessaire d’utiliser ce petit dongle 2.4Ghz pour connecter le casque à votre ordinateur, téléphone ou autre.







Design

La première impression lorsque l’on sort le casque de sa boîte est très bonne. Cela grâce aux finitions très propres ainsi qu’aux matériaux utilisés. En effet, nous retrouvons de l’acier inoxydable sur le bandeau. Pour le reste nous restons sur du plastique, bien intégré cependant. le bandeau est également affublé d’une mousse recouverte de simili cuir.









Pour le reste nous retrouvons des coussinets ASUS Fast Cooling composés à 100 % de cuir protéiné. Ils intègrent également une technologie de mémoire de formes pour encore plus de confort. Pour finir le tour de cet Asus TUF H3 Wireless, nous retrouvons le micro sur le côté gauche. Ce dernier n’est ni rétractable ni détachable. Sur le côté droit ce sont tous les boutons que nous retrouvons : couper le micro, régler le son, allumer/éteindre le casque, le port USB-C de recharge ainsi qu’une LED indicatrice de statut.





Qualité audio et fonctionnalités

Au delà du confort apporté par ce TUF H3 Wireless, l’intérêt d’un casque réside également dans sa qualité audio. Du côté technique, voici ce que nous retrouvons dans les entrailles de la bête :

Des conducteurs de 50mm

Une impédance de 320hm

Une fréquence de réponse comprise entre 20 Hz et 20 kHz

Un microphone unidirectionnel avec une sensibilité comprise entre -40 dB et ± 3 dB

Au rayon des fonctionnalités nous retrouvons le fameux son Surround virtuel 7.1. Point de vrai 7.1 ici donc, mais bel est bien un environnement sonore simulé. Malgré cela nous avons un rendu très correct qui vous permettra d’identifier une source sonore plutôt facilement, même si cette dernière est située derrière vous. Très pratique dans certains jeux de combats où le son est une composante essentielle du jeu.

Pour ce qui est de l’audio pure, pas d’inquiétude non plus, l’écoute sera très confortable. Les basses ne seront bien sûr pas oubliées grâce à chambres acoustiques parfaitement hermétiques et des transducteurs ASUS Essence. Le résultat : un son clair, accompagné de basses puissantes. Bien entendu, il vous sera possible de toucher à tout un tas de réglage directement via le logiciel maison d’Asus : Armoury Crate.

Conclusion

Alors si vous cherchez un casque sans fil, cet Asus TUF H3 Wireless est une très bonne option. De plus, ce dernier est compatible PC, PS5, Switch ainsi que smartphone (avec prise USB-C). Et ça ne s’arrête pas là puisqu’il est également Discord Certified et également Teamspeak Certified.

Ce casque est disponible au tarif de 99€ sur Amazon, un tarif relativement correct pour un casque sans fil de cette qualité. Si vous souhaitez rester en filaire, il est possible de se procurer le H3 en filaire pour un tarif de 59,99€ sur Amazon.

