Netflix prépare un abonnement pour jouer à des jeux vidéo

Le marché du jeu vidéo continue de prendre du terrain depuis quelques années. Face à un intérêt de plus en plus grand, Netflix semblerait être en phase de proposer un catalogue de jeux vidéo. En effet, le service de streaming vidéo cherche en ce moment même à embaucher un cadre dirigeant spécialisé dans ce secteur afin de mettre sur pied ce projet.

De plus en plus de services par abonnement permettent d’accéder à une flopée de jeux vidéo. Microsoft est le grand leader de ce marché avec le Xbox Game Pass et est même surnommé le « Netflix du jeu vidéo« . Nous pouvons aussi penser à Google Stadia (qui est toujours en vie…), le PlayStation Now ou encore Amazone Luna. Un autre acteur, des plus étonnants, souhaiterait entrer dans cette folle aventure vidéoludique : Netflix.

Un abonnement pour accéder à des jeux vidéo chez Netflix

Après avoir expérimenté le format interactif avec Black Mirror BanderSnatch ou encore You vs. Wild par exemple, Netflix s’est déjà penché dans le secteur du jeu vidéo. La firme américaine de SVoD soulignait d’ailleurs récemment auprès de l’AFP : « Nos membres peuvent aussi bénéficier d’une connexion plus directe avec les histoires qu’ils aiment grâce à des programmes interactifs comme Bandersnatch et You vs. Wild ou des jeux basés sur Stranger Things, La Casa de Papel et A tous les garçons. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’en faire plus avec le divertissement interactif« . Le service semble donc toujours vouloir étendre ses supports afin de promouvoir des expériences originales pour les internautes.

Netflix ne semble cependant pas vouloir s’arrêter là. Selon le média The Information, la plateforme aimerait proposer une offre dédiée aux jeux vidéo aux côtés de son catalogue de séries, films et documentaires. La firme serait en train de chercher activement un cadre dirigeant spécialisé dans le secteur. Des vétérans de l’industrie auraient d’ailleurs déjà été contactés par Netflix. Concernant la formule possible, cela pourrait fortement s’apparenter à un modèle à la Apple Arcade.

