Snapchat présente Story Studio, une application d’édition vidéo

De plus en plus présent sur les réseaux sociaux, le format vidéo continue d’être prisé par les internautes, les entreprises ainsi que les annonceurs. Ainsi, Snapchat vient de présenter un tout nouvel outil afin de permettre à ses utilisateurs d’éditer en quelques clics des vidéos et intégrer des filtres de réalité augmentée (AR) : Story Studio.

En fin de semaine dernière, Snapchat a tenu sa conférence annuelle Partner Summit. Lors de cet évènement, l’entreprise a notamment présenté ses premières lunettes connectées de réalité augmentée Spectacles, mais aussi une toute nouvelle application qui va de pair avec sa plateforme : Story Studio. Découvrons ensemble ce que nous réserve le réseau social en termes d’édition vidéo.

Snapchat lance un outil pour éditer des vidéos

Les créateurs de contenus sont plus nombreux de jour en jour. Afin de leur faciliter la tâche lors du montage de leurs vidéos, Snapchat a décidé de voir les choses en grand grâce à Story Studio. Grâce à cette nouvelle application prochainement disponible sur iOS, le réseau social souhaite faciliter la création et le montage vidéo, mais offrir aussi de nouveaux outils avancés pour retoucher ses vidéos verticales et ainsi proposer du contenu encore plus original.

Plusieurs fonctionnalités sont ainsi disponibles. Tout d’abord, les utilisateurs pourront choisir un thème, des sons ou encore des filtres qui sont actuellement en tendance sur Snapchat. Pour faciliter l’accès à des contenus à insérer dans vos montages, l’application permet d’accéder à un catalogue de musiques et de clips vidéo sous licence Snap. Il est ensuite logiquement possible de faire du montage vidéo classique ainsi qu’enregistrer et modifier des projets. Pour finir, Story Studio vous permettra de publier directement vos vidéos dans votre story ou sur Spotlight.

Outre l’arrivée de cette application, Snapchat a annoncé l’arrivée des pourboires dans son application. Pour cela, les utilisateurs peuvent acheter des Snap Tokens sur le réseau social et les donner via le chat de l’application. La nouveauté devrait arriver dans le courant de l’année sur l’application Android et iOS.

