Spotify s’apprête à proposer une qualité audio HiFi

Depuis qu’Apple a annoncé le mode Lossless à venir au mois de juin, Spotify ne veut pas louper le train. En effet, le monde du streaming musical est en ébullition et la plateforme commence à accélérer la cadence pour ne pas perdre du terrain.

Spotify : une fonction Hifi, à la manière d’Apple Music ?

Après avoir teasé une offre HiFi en février dernier, Spotify ne compterait pas laisser Apple lui couper l’herbe sous le pied. Sur Reddit, un internaute vient en effet de repérer quelques signes avant-coureurs d’un lancement immédiat. Un sous-menu « HiFi » a fait son apparition sur la page de lecture, et celui-ci permettrait d’accéder au fameux Lossless en 16 bits et 44,1 kHz, soit une qualité équivalente au CD.

Un menu déjà intégré à l’application

On peut en effet lire dans ce nouveau menu : “Écoutez votre musique en toute simplicité avec Spotify Connect. Lancez la lecture d’un titre, puis appuyez sur au bas de l’écran pour afficher les appareils disponibles. Sélectionnez un appareil compatible avec la HiFi et contrôlez votre musique directement depuis l’appli. Utilisez des appareils ou des enceintes câblés capables de reproduire un son sans perte de 16 bits/44,1 kHz ou plus pour écouter de la musique en haute fidélité”

Source : Reddit

Vous le constatez sur l’image, ce petit logo devrait se situer en bas à droite et il se pourrait qu’en cliquant dessus, cela donne accès à la qualité choisie. Une sorte de bug selon l’utilisateur en question, mais qui permet (si l’on en doutait) d’affirmer que le mode HIFI est quasiment prêt.

“La plupart des appareils Bluetooth ne prennent pas complètement en charge la haute fidélité, mais peuvent lire de la musique dans une qualité supérieure à ‘Très élevée ‘. Nous souhaitons que vous profitiez d’une expérience d’écoute non-stop. C’est pourquoi nous ajustons automatiquement la qualité sonore de ‘Haute fidélité’ à un réglage inférieur lorsque votre bande passante est faible”

Le dernier écran de ce menu détaille : “téléchargez des titres en haute fidélité alors que vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi pour les écouter hors connexion par la suite. Ainsi, vous pourrez économiser votre forfait”. Il faudra donc encore attendre pour redécouvrir votre musique avec cette qualité accrue. Néanmoins la présence de ce menu dans l’application stable est un signe que Spotify est bien sur le point d’annoncer une nouveauté.

