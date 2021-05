Microsoft Teams devient gratuit pour les appels vidéo personnels

Après un test de plusieurs mois, Microsoft Teams s’ouvre à un usage personnel, et permet désormais de démarrer des conversations vidéo et de partager des événements et contenus avec vos proches.

Une fonctionnalité gratuite, en famille ou entre amis

C’est désormais officiel, Microsoft Teams n’est plus réservée au monde de l’entreprise. Un an après avoir dévoilé la Preview de son application de chat, d’appels audio et vidéo pour le grand public, Microsoft vient d’annoncer la disponibilité de Microsoft Teams for Home.

Plutôt que de proposer une application dédiée, Microsoft a choisi d’intégrer les fonctions « famille » au sein de l’application Teams originale. On retrouve un système permettant de passer facilement de la version professionnelle à la version famille.

Les particuliers peuvent donc l’utiliser gratuitement dès aujourd’hui. C’est disponible en ligne depuis un navigateur Web, sur ordinateur et sur leur mobile, depuis les applications dédiées.

Teams for Home permet évidemment de tenir des conversations textuelles, mais propose surtout des appels gratuits et illimités. Microsoft a intégré un mode « Ensemble » dans l’application desktop qui permet d’afficher tous les participants à un appel vidéo autour d’une table, comme dans la vie réelle.

Microsoft Teams remplace peu à peu Skype

Evidemment, le timing n’est pas anodin. Depuis le début de la pandémie, Microsoft Teams a du mal à freiner la montée en puissance d’applications concurrentes telles que Zoom. La firme semble souhaiter éviter autant que possible à Teams le même sort que Skype, en déclin face à la hausse de popularité d’alternatives.

Etonnamment, il semble d’ailleurs que Microsoft n’a pas l’intention de fermer Skype à court ou moyen terme. Cependant, tout donne l’impression que Microsoft Teams s’apprête bel et bien à prendre le relais. Vous pouvez en tout cas tester dès aujourd’hui le service pour une utilisation personnelle. Pour cela, vous avez le choix : téléchargez l’application correspondant à votre smartphone. Sinon, rendez-vous directement sur la page web de la plateforme.

Encore un peu de temps ? Découvrez cette nouvelle fonctionnalité : Microsoft Teams veut humaniser les réunions virtuelles !