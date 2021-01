Microsoft Teams veut humaniser les réunions virtuelles

Publicité

En cette période de crise sanitaire mondiale où de nombreuses entreprises priorisent le télétravail et les réunions par visioconférences, Microsoft a décidé de simplifier et améliorer la qualité de ses services Microsoft Teams. De nouvelles fonctionnalités y seront intégrées. Notamment pour dynamiser les réunions et stimuler les contenus partagés entre correspondants. En attendant que ces innovations soient déployées à travers le monde, découvrez dans cet article quelques-unes d’entre elles.

La personnalisation de vos affichages sur Microsoft Teams

Dans sa feuille de route, Microsoft explique que « Dynamic View », la future fonctionnalité qui sera bientôt implémentée à son application Teams permettrait l’optimisation automatique des contenus partagés entre participants aux réunions sur Teams. Une vidéo publiée sur LinkedIn, montre qu’elle intègre des contrôles. Ils vous permettront de faire correspondre vos préférences et besoins à vos affichages personnalisés. En outre, Microsoft Teams permettra, un peu plus tard dans l’année, la mise en page personnalisée. Ainsi que le partage des scènes virtuelles grâce à l’intelligence artificielle. Une innovation qui jettera des bases solides et adéquates pour faciliter la réussite du projet du géant Américain du numérique.

Des réunions en visioconférences désormais moins fatigantes

L’une des ambitions de Microsoft, en menant ces nouvelles recherches, est de réduire les difficultés de connexion et rendre les réunions de visioconférences plus relaxantes pour les participants. Avec une interface dynamique qui simplifie le processus de participation à ces réunions, les utilisateurs de Microsoft Teams mettront désormais moins de temps à se connecter. Les participants aux réunions sur Teams ne verront presque plus le temps passé et resteront davantage concentrer sur les échanges. Cette initiative, intéressante en cette période de nouvelle vague de la pandémie mondiale liée au coronavirus, est salvatrice car elle incitera davantage de personnes à pratiquer le télétravail et donc à freiner la propagation de la maladie.

