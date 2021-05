Spotify s’associe avec Storytel pour proposer des livres audios

Après avoir lancé son service d’abonnement aux podcasts payant, la plateforme Spotify lance un partenariat avec Storytel pour proposer des livres audios. Spotify vient concurrencer Amazon et sa filiale Audible.

Les livres audios arrivent en force sur Spotify

Fin avril, Spotify a officialisé le lancement d’un système d’abonnements premium pour accéder à certains épisodes de podcast. Concrètement, les créateurs peuvent donc proposer certains (ou la totalité) de leurs épisodes par abonnement payant. Pour ces derniers, c’est donc un moyen d’accéder à une source de rémunération régulière, alors que beaucoup peinent à trouver un modèle économique pleinement rentable.

Spotify vient d’ailleurs d’annoncer un nouveau partenariat avec la plateforme de livres audio Storytel. Cette dernière utilisera justement le système d’abonnements premium mis en place par le géant du streaming suédois. Dès lors, les abonnés de Storyrtel seront bientôt en mesure d’écouter leurs contenus directement sur Spotify.

Spotify s’ouvre à de plus en plus de contenus

Avec quelque 500.000 titres diffusés dans 25 pays, Storytel apporte beaucoup à Spotify pour développer le livre audio. En janvier dernier, toute une bibliothèque d’audiobooks, tirés du domaine public, et lus par des célébrités, venait s’ajouter à l’offre de Spotify. Mais pas encore assez pour convaincre les utilisateurs de passer par son biais pour s’en mettre plein les oreilles.

Avec 1,6 million d’abonnés, Storytel dispose d’un modèle économique reposant sur un forfait mensuel, avec accès illimité — identique à celui de Spotify — là où Audible a opté pour un modèle de crédits au livre.

Pour Storytel, c’est forcément une bonne opération. En effet, la diffusion est potentiellement plus large : Spotify revendique 158 millions d’abonnés payants depuis avril 2021.

Cela conforte la perspective pour l’opérateur de streaming d’aboutir à une dimension hors normes, incluant podcast, musique, lives et livres audio… avant autre chose, probablement.

L’accord s’est concrétisé via la solution Open Access Spotify, qui devrait accueillir de nouveaux partenaires dans les prochains mois. D’autant qu’un accord avec Facebook permet désormais aux utilisateurs des applications iOS et Android d’écouter musique et podcasts directement, depuis les services de Spotify.

« Nous estimons qu’il s’agit d’un excellent partenariat et d’un moyen pour accéder à plus d’auditeurs potentiels de livres audio dans le monde », assure le PDG de Storytel, Jonas Tellander, à Reuters. « Nous enregistrons une croissance d’environ 30 % par an et nous espérons que cela contribuera beaucoup à la consolider. »

Encore un peu de temps ? Découvrez cette actualité : Spotify va très bientôt proposer des concerts virtuels !