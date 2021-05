Fête des Mères : notre sélection de liseuse

La fête des Mères, c’est dans quelques jours ! Après avoir lu nos idées cadeaux, vous avez tranché et voulez offrir une liseuse à votre maman ; mais vous ne savez pas quel modèle choisir. Voici notre sélection.

Liseuse Amazon Kindle

Kindle, l’entrée de gamme signée Amazon

Comment passer à côté de la Kindle, véritable révolution lors de son lancement en 2007. Aujourd’hui à la dixième génération, elle embarque 8 Go de mémoire vous assurant un stockage de milliers de livres. Disponible en deux versions; l’une à 79,99 euros affichant des pubs sur l’écran de veille et une seconde à 89,99 euros, sans pubs. Une batterie annoncée à plusieurs semaines d’utilisations et un écran de 6 pouces permettront à votre mère de profiter pleinement de ses livres.

Kobo Elipsa, le très haut de gamme

Kobo, gamme de liseuses du géant de l’e-commerce japonais Rakuten, vient d’annoncer sa nouvelle liseuse Elipsa. Placée dans un secteur (très) haut de gamme, elle offre un écran de 10,3 pouces et, surtout, la possibilité de prendre des notes pendant votre lecture. Dotée de 32 Go de mémoire, d’un stylet permettant de convertir directement vos prises de notes en texte numérique pour un poids de 383 grammes, elle sera bien plus qu’une simple liseuse. Proposée au prix de 399,99 €, elle est disponible en précommande pour une sortie programmée le 24 juin.

Bookeen Diva HD, l’alternative française

Entreprise française fondée en 2003, Bookeen propose une liseuse avec un écran HD de 300 dpi. Avec une autonomie similaire à ses concurrentes, elle propose néanmoins 16 Go de stockage, permettant une bibliothèque de 15 000+ livres. Elle dispose aussi de boutons, afin de tourner les pages et autres fonctions de bases, ce que ne propose pas la Kindle par exemple, restant au tout tactile. Un choix qui semble judicieux compte tenu de certaines difficultés à tourner les pages par balayage sur l’écran entièrement tactile.

Kindle Paperwhite, la liseuse idéale

La Kindle Paperwhite est proposée en deux versions, l’une comportant 8 Go de stockage, l’autre 32 Go. Toujours sur un écran de 6 pouces comme sa petite sœur Kindle elle est néanmoins d’une résolution supérieure (300 ppp contre 167). Mais surtout, et c’est sans grand avantage non négligeable, elle est certifiée IPX8 permettant ainsi un usage où vous le souhaitez. Aussi bien qu’au bord de votre piscine ou dans votre bain, elle est conçue pour supporter une immersion accidentelle.

ATTENTION: Les liseuses Amazon (Kindle) ne prennent pas en charge le format .ePub. Il est cependant très facile de convertir un format .ePub à un format pris en charge par votre lisseuse.