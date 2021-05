StopElon : une cryptomonnaie pour stopper Elon Musk

Propulsée par l’influence démesurée d’Elon Musk sur le marché, la toute récente crypto StopElon a pour seul et unique objectif de détrôner le milliardaire américain en entrant au capital de Tesla. Créée le 15 mai dernier, elle est aujourd’hui valorisée à plus de 60 millions de dollars.

Elon Musk fait la pluie et le beau temps des cryptas

En l’espace de quelques mois, Elon Musk s’est imposé comme l’une des personnalités les plus populaires du secteur des cryptomonnaies. Le patron de Tesla n’a jamais caché son intérêt pour le Bitcoin et les autres devises numériques. En février, Tesla a d’ailleurs acheté pour 1,5 milliards de BTC. Dans la foulée, le géant des voitures électriques acceptait le Bitcoin comme moyen de paiement.

Sous la pression des investisseurs et actionnaires, Elon Musk a récemment opéré un virage à 180 degrés. Prétextant des considérations écologiques, Tesla a abando(nné le Bitcoin comme moyen de paiement. Musk a ensuite laissé étendre que Tesla allait se séparer de ses Bitcoins. Ce revirement a provoqué un effondrement momentané du cours du Bitcoin. La valeur de la devise s’est stabilisé juste sous la barre des 40 000 dollars grâce au démenti du dirigeant.

StopElon : la crypto qui veut faire licencier le patron de Tesla

L’intention est louable : sensibiliser les investisseurs sur la gravité des fluctuations du marché des cryptomonnaies entraînées par les tweets d’Elon Musk. Ce dernier est accusé par certains de manipuler le marché avec de lourdes conséquences. Il est notamment l’une des raisons de la chute à pic du Bitcoin ces derniers jours, après avoir annoncé que Tesla se désengageait de la monnaie pour des raisons écologiques. Mais après la chute brutale de la devise, Musk a précisé que la société n’avait finalement pas vendu tout son stock.

La communauté en colère a donc créé StopElon pour contrer le pouvoir de l’entrepreneur. « Elon Musk est tristement célèbre pour avoir manipulé de manière irresponsable le marché de la cryptomonnaie avec son compte Twitter », peut-on lire sur le site officiel du jeton. « Il joue avec le portefeuille des gens, comme le milliardaire narcissique qu’il est et sera toujours. »

L’objectif final de la communauté est cependant bien ambitieux. Les investisseurs espèrent in fine prendre le contrôle total du stock de Tesla et arrêter Elon Musk. Une fois cela fait, ils comptent aussi « s’envoler pour Pluton » plutôt que sur la Lune, d’après le site. La bataille entre le groupe de petits investisseurs et l’un des hommes les plus riches du monde est donc engagée.

