Netflix prépare pour juin l’évènement Geeked Week

Une chose est sure, Netflix a le don de savoir marketer ses séries et films auprès des consommateurs à travers les différents médias sociaux. Afin de mettre en valeur les prochains contenus arrivant prochainement sur la plateforme, la société américaine a ainsi décidé de lancer un nouvel évènement du 7 au 11 juin : la Geeked Week.

Après avoir présenté la saison 5 de La Casa de Papel hier, Netflix est de retour pour vous informer autour de ses prochaines productions. Avec la Geeked Week, la plateforme compte ainsi rassembler les fans afin de leur présenter des interviews, conférences et informations sur ses prochaines séries et films.

Netflix lancera la Geeked Week dès le 7 juin

Du 7 au 11 juin 2021, Netflix va tenir un évènement inédit pour célébrer la culture geek, mais surtout dévoiler de nouvelles informations sur ses productions. Lors de cet évènement virtuel, la plateforme de SVoD compte copier le modèle de la Comic-Con en prenant le temps de faire le show durant plusieurs jours autour de ses programmes.

La plateforme explique ainsi que la Geeked Week « offrira aux fans un large éventail d’informations exclusives, de nouvelles bandes-annonces, d’œuvres d’art en direct, de visites de vos stars préférées et bien plus encore sur toutes vos séries et tous vos films Netflix préférés« . Cependant, nous n’avons encore aucune information sur le déroulé de cette semaine d’évènement. L’affiche permet tout de même de se faire une idée des contenus abordés durant ses quelques jours : Masters of the Universe: Revelation, Lucifer, The Umbrella Academy, The Witch, The Sandman, The Cuphead Show!, Resident Evil, Sweet Tooth, Cowboy Bebop…

À travers un communiqué, l’équipe Netflix précise que plus d’informations seront dévoilées dans les semaines à venir concernant le déroulement de l’évènement. La plateforme conseille uniquement d’ajouter GeekedWeek.com à ses favoris et de revenir plus tard pour plus de détails. Des comptes sur les réseaux sociaux ont d’ailleurs été créés : Twitter, Instagram, Twitch et Facebook.

