Windows 11 : plus de widgets à venir pour l’OS de Microsoft ?

Windows 11 est de retour pour vous faire saliver un peu avant l’annonce officielle de Microsoft jeudi 24 juin. Selon de nouvelles sources, l’arrivée de widgets first-party deviendrait chose commune à l’avenir. Les éditeurs tiers pourraient aussi proposer leurs propres solutions dans un avenir plus ou moins proche.

Après la sortie de la préversion de Windows 11 la semaine dernière, les actualités autour du sujet n’ont de cesse de tomber. De premiers tests ont ainsi révélé que le système d’exploitation était plus rapide que Windows 10. Nous avons par la suite appris que la prise en charge de plusieurs écrans serait améliorée sur cette nouvelle monture. Désormais, nous passons à quelques supputations faites suite à la découverte de quelques parties de code.

Microsoft signe le retour des widgets avec Windows 11 ?

Récemment, Windows 10 a eu droit à un widget météo et actualité. Selon MSPowerUser, la firme de Redmond reprendrait en grande partie cette nouveauté sans effectuer de changement pour Windows 11. Une nouvelle peu réjouissante et enthousiasmante qui a notamment encouragé les développeurs à chercher des indices dans la préversion de cette nouvelle version de Windows. Refael Rivera n’a cependant souligné la présence d’« aucune indication que les widgets dans Windows 11 auront une API ou supporteront des extensions tierces ». Il ajoutait d’ailleurs par la suite : « Il semble qu’il s’agisse simplement d’un moyen de servir les flux MSN et de forcer les utilisateurs à utiliser Edge ».

Tout le monde n’a cependant pas le même point de vue sur le sujet. Le célèbre leaker WalkingCat a en effet annoncé que dans un premier temps, les widgets de Windows 11 proviendront de Microsoft. Cependant, le support des widgets tiers arriverait « plus tard » selon lui. L’objectif premier des widgets sera de combler un vide : celui de la disparition des tuiles animées. Il semblerait donc logique que la firme américaine propose une alternative aux utilisateurs. Avec le bouton widget présent sur Windows 11, tout cela semble bien concorder.