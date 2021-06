Oppo Enco Free 2 : les écouteurs à réduction de bruit sont disponibles en France

Besoin d’une paire d’écouteurs à réduction de bruit ? Oppo vient de lancer officiellement les Enco Free 2 en France. L’occasion pour vous de profiter d’oreillettes dotées de cette technologie à un prix abordable de 99 euros.

Tout le monde commence à dégainer ses écouteurs à réduction de bruit active. Après les Sony WF-1000XM4, les Studio Buds de Beats ou encore les Earbuds 2 SE de Honor, c’est au tour d’Oppo d’entrer dans la danse. L’entreprise a en effet lancé de nouveaux écouteurs dotés de cette technologie le jour de la Fête de la musique en France. Découvrez les Oppo Enco Free 2 !

La réduction de bruit active à 99 € avec les Oppo Enco Free 2

Oppo vient d’officialiser ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit active. Désormais disponibles en France, les Oppo Enco Free 2 disposent pour commencer d’une puce à trois cœurs afin de gérer la réduction de bruit active. Selon la marque, l’ANC permettrait d’atténuer les bruits à hauteur de 42 dB et les dispositifs optimiseraient « l’algorithme selon la structure du conduit auditif de l’utilisateur » lorsque ce mode est activé. Nous apprenons aussi qu’un mode transparence est de la partie afin d’amplifier les bruits extérieurs. Trois micros permettront aux écouteurs d’analyser l’environnement autour de vous pour faire ressortir vos voix de façon distincte lors d’un appel.

Côté design, rien de très exceptionnel. Les oreillettes profitent d’un format de type intra-auriculaire et le boitier de recharge arbore une forme ovale. Ensuite, la marque annonce que les Oppo Enco Free 2 s’arment de haut-parleurs dynamiques de 10 mm et supportent les codecs audio AAC et SBC. Sur la tige des écouteurs, nous retrouvons des contrôles tactiles réagissant au tapotement, à une longue pression ou un glissement de doigt. Outre les contrôles audio ou l’activation de Google Assistant, il est possible de déclencher l’appareil photo grâce aux écouteurs.

Au niveau de l’autonomie, une charge représente 4 heures d’écoutes avec la réduction de bruit ou 6,5 heures sans. Le boitier permet d’étendre la durée d’écoute à 20 heures avec ANC et 30 heures sans. Pour les sportifs, sachez que les Oppo Enco Free 2 profitent de la certification IP54. Les écouteurs sont d’ores et déjà disponibles en France au prix de 99 euros en version blanche. La version noire arrivera au mois de juillet.

