Sony officialise les WF-1000XM4, ses nouveaux écouteurs à réduction de bruit active

Après des mois d’attentes, les Sony WF-1000XM4 ont enfin été officialisés mardi 8 juin. La firme nippone a en effet levé le voile sur sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil à réduction de bruit. À travers ce tout nouveau modèle, Sony propose encore une fois un des meilleurs produits sur le marché, avec notamment plusieurs nouveautés, que ce soit au niveau du design ou des spécificités techniques.

Depuis de nombreuses semaines, les fuites d’informations fusent autour des Sony WF-1000XM4. Après avoir découvert la quasi-totalité des spécificités techniques fin mai, une vidéo a même été mise en ligne avant l’officialisation des nouveaux écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Désormais, la firme japonaise a entièrement dévoilé les dispositifs.

Sony présente enfin les écouteurs Sony WF-1000XM4

En 2019, Sony a présenté le WF-1000XM3. Ces écouteurs à réductions de bruit active sont rapidement devenus l’une des références sur le marché de l’audio. Deux ans plus tard, la firme a revu son produit du tout au tout.

Pour commencer, les Sony WF-1000XM4 ont un tout nouveau design. Sony a en effet abandonné la forme allongée de ces oreillettes pour des dispositifs plus ronds et toujours dotés des contrôles tactiles. Les intra-auriculaires profitent aussi d’un nouveau boitier plus petit que la génération précédente. Pour survivre à la vie de tous les jours, les écouteurs sont certifiés IPX4. Ils sont ainsi étanches à la transpiration, la pluie ou encore les éclaboussures.

À l’intérieur des Sony WF-1000XM4, nous retrouvons des transducteurs de 6 mm de diamètre profitant de quelques améliorations du côté des graves. Les écouteurs sans fil peuvent d’ailleurs lire les codecs Bluetooth SBS, AAC et de façon plus étonnante, le LDAC. Petit plus, ils sont certifiés Hi-Res Audio grâce à leur réponse en fréquence de 20 à 40 000 Hz. La réduction de brui active profite aussi d’une amélioration conséquente avec désormais deux microphones par écouteurs. La puce Sony V1 fait aussi son apparition afin de traiter exclusivement la réduction de bruit ainsi que la transmission en Bluetooth 5.2.

Côté autonomie, Sony annonce que sur une charge, les écouteurs peuvent tenir 8 heures avec réduction de bruit active et 12 heures sans. Le boitier permettrait de profiter de trois charges supplémentaires. Les écouteurs sont d’ores et déjà disponibles en gris ou en noir au prix de 279 euros.