HONOR – les bonnes affaires : Préparez-vous à des réductions inédites sur les technologies de pointe !

La marque HONOR lance des offres de remboursement exceptionnelles du 1er octobre au 10 novembre 2024 sur une sélection de ses produits phares. Il s’agit d’une opportunité unique d’accéder à la technologie de pointe à des prix attractifs et. Parmi les appareils concernés, on retrouve la Série 200, le Magic6 Pro et le Magic V2.

La série 200, d’une qualité exceptionnelle

La Série HONOR 200, qui comprend les modèles 200 Pro et 200, combine performance et design tenaces pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes. Ils proposent des photos de haute qualité grâce à leur caméra principale de 50 MP. De plus, le Studio Harcourt, célèbre pour ses portraits, a développé une technologie en collaboration.

Point fort de ces modèles, le HONOR 200 Pro est doté d’une triple caméra arrière avec le capteur Super Dynamic H9000 et une technologie de regroupement de pixels 4-en-1. Avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il devient un indispensable du quotidien. De plus, sa batterie de 5200 mAh assure une utilisation prolongée.

Durant cette période, le HONOR 200 Pro est proposé à partir de 499,90€ au lieu de 699,90€ avec 100€ d’offre de remboursement + 100€ de coupon, soit une remise immédiate de 200€. Le HONOR 200 est lui proposé à partir de 449,90€ au lieu de 499,00€ avec 50€ d’offre de remboursement.

Photographies professionnelles avec le HONOR Magic6 Pro

D’un design raffiné, le HONOR Magic6 Pro propose des technologies inédites pensées pour les amateurs de photographie. Sa technologie Falcon Capture propulsée par l’IA permet de capturer des moments avec une clarté exceptionnelle.

Pour ce modèle, le prix passe de 999,00€ à 799,90€ avec 100€ d’offre de remboursement + 100€ de coupon, soit une remise immédiate de 200€.

HONOR Magic V2 et HONOR Magic6 Lite 5G, des smartphones design et durables

Avec 231g et une épaisseur de seulement 9,9 mm une fois plié, le HONOR Magic V2 présente une silhouette ultra-légère et élégante. Le prix commence à 1099,90€ au lieu de 1299,90€, avec une offre de remboursement immédiate de 200€.

Quant au HONOR Magic6 Lite 5G, il se distingue par sa solidité exceptionnelle due à la technologie HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop. Son prix passe de 329,90€ à 299,90€ avec une offre de remboursement immédiate de 30€.

Ne manquez pas cette occasion unique d’accéder à ces technologies de pointe à des prix réduits. C’est le moment de se faire plaisir ou de faire plaisir à ses proches. Partagez l’info autour de vous !