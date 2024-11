Black Friday – BLUETTI : Offres imbattables pour les amateurs d’aventures !

Le Black Friday approche, et BLUETTI est prêt à alléger vos dépenses de Noël. En effet, vous pourrez profiter d’offres exceptionnelles sur ses stations d’énergie portables. De plus, ces précieux alliés seront le cadeau idéal pour vos escapades en plein air ou pour un usage domestique. C’est donc le moment rêvé pour dénicher le cadeau parfait pour vos proches.

Les incontournables pour les voyageurs: BLUETTI AC180 et AC70

Les stations d’énergie portables AC180 et AC70 sont des choix parfaits pour les voyageurs ou les travailleurs à distance. Elles garantissent une alimentation fiable en déplacement. À seulement 649€ (au lieu de 999€), l’AC180 offre une capacité de 1 152Wh et une sortie de 1 800W. Elle peut alimenter un réfrigérateur de voiture pendant plus de 15 heures. C’est parfait pour le camping, la plage ou les pique-niques.

La plus petite AC70, d’une capacité de 768Wh et dotée d’un onduleur de 1 000W, est parfaite pour garder les téléphones, ordinateurs portables, appareils photo et drones chargés lors de vos séjours en camping ou vos parties de pêche. À l’origine 699€, son prix est désormais à 479€.

Les cadeaux inédits pour les amateurs d’aventures hors-réseau: AC200L

L’AC200L de BLUETTI est un cadeau que tout adepte de la vie en van ou hors-réseau ne saurait refuser. Avec sa capacité de 2 048Wh et sa sortie de 2 400W, elle peut alimenter tout, du petit réfrigérateur au percolateur à café. Elle peut faire fonctionner un réfrigérateur de 150W pendant 28 heures ou charger un ordinateur portable de 100Wh jusqu’à 47 fois. Son prix, initialement à 1 799€, est maintenant de 1 399€.

BLUETTI pour les résidences: AC300 et AC500

La série AC300 et AC500 sont les cadeaux parfaits pour ceux qui recherchent la sécurité énergétique à la maison. En effet, ces systèmes offrent une alimentation sans interruption (UPS). Ainsi, ils permettent aux appareils essentiels de fonctionner en toute sécurité. Cela est particulièrement utile, notamment lors de tempêtes ou de pannes inattendues. L’AC300 + B300K combo est disponible pour 1 999€ au lieu de 2 598€.

Les indispensables pour les campeurs et les caravaniers: le Panneau Solaire Pliable PV350

Pour les amateurs de camping et les résidents de caravanes, le panneau solaire pliable BLUETTI PV350 est un choix de cadeau fantastique. Résistant et étanche, il offre une efficacité de 23,4%, permettant de fournir de l’énergie solaire dans pratiquement tous les environnements éloignés. Initialement à 699€, il est désormais à 499€.

Pour conclure, ne laissez pas passer cette chance d’obtenir une station d’énergie portable ou un panneau solaire à prix réduit pour vous, vos amis ou votre famille, grâce aux offres exceptionnelles du Black Friday de BLUETTI. N’hésitez pas à partager ces belles offres et à réagir en commentaire!