Huawei transforme l’Europe avec des services numériques innovants

Lors du HUAWEI CONNECT 2024 à Paris, Huawei a présenté son ambition pour la transformation numérique des entreprises européennes. Avec ses nouveaux services intelligents, l’entreprise s’engage à accompagner ses partenaires vers un futur numérique plus efficace et durable.

Huawei stimule la transformation numérique

La transformation numérique des entreprises devient cruciale pour leur survie à long terme. Huawei s’engage à soutenir cette évolution grâce à son expertise et à ses outils innovants. En effet, ses services intelligents offrent un support tout au long du cycle de vie grâce à un réseau étendu de partenaires. Cela permet une transition fluide vers des technologies avancées tandis que les avantages se feront sentir durablement.

Un réseau mondial de services et d’assistance

Huawei s’appuie sur une infrastructure mondiale. Cela comprend 21 centres de service et 1 100 centres de pièces de rechange. Avec 20 000 ingénieurs de service et plus de 6 200 partenaires certifiés, l’entreprise assure une assistance globale. Huawei investit aussi 500 millions d’euros annuellement dans la R&D de services. De plus, avec plus de 3 000 brevets, Huawei améliore constamment sa capacité à offrir des solutions de pointe.

Des services intelligents pour les entreprises

Huawei propose un portefeuille complet. Les services d’intégration permettent de migrer les TIC vers de nouvelles architectures. SmartNOS assure des mises à jour pour éviter les défaillances. Quant aux pannes, le service d’assistance client offre un soutien rapide. Par ailleurs, le service intelligent d’exploitation et de maintenance aide les entreprises dans la gestion quotidienne des TIC. Enfin, AICC et Huawei Learning enrichissent encore ce panel de services.

En conclusion, Huawei se pose en leader de la transformation numérique à travers l’innovation et ses services intelligents. L’entreprise offre aux partenaires et clients les outils nécessaires pour une transition numérique réussie, vers un avenir connectée et durable.

