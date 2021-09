iPhone 13 Pro : Apple fait une croix sur le modèle 256 Go

L’arrivée des iPhone 13 et 13 Pro approche à grands pas. Apple devrait en effet présenter ses futurs smartphones durant le mois, le 14 septembre si les rumeurs disent vrai. Avant cet évènement, les fuites d’informations continuent de pleuvoir autour de ces tant attendus appareils. D’après une grille tarifaire pour le marché chinois, partagée par MyDrivers, on découvre notamment que les iPhone 13 Pro et Pro Max ne seraient pas proposés en version 256 Go.

Credit Photo : EverythingApplePro

Fin des 256 Go de stockage pour les iPhone Pro, arrivée des modèles 1 To

En mettant en ligne cette nouvelle grille tarifaire des iPhone 13 sur le marché chinois, MyDrivers a tout d’abord révélé que les modèles mini et standard profiteront de 64, 128 ou 256 Go de stockage interne. Cependant, des changements sont en approche pour les iPhone 13 Pro. On apprend tout d’abord que la configuration 256 Go ne serait plus de la partie.

Cependant, Apple aurait décidé d’offrir aux modèles Pro et Pro Max une option avec 1 To de stockage interne afin de leur permettre de stocker plus de contenu. Cela répondrait notamment au besoin de mémoire causée par l’arrivée de captation de films en 8K jusqu’à 45 images par seconde sur ces modèles. Au final, il ne resterait donc plus que trois configurations de stockage pour les iPhone 13 Pro : 128 Go, 512 Go et 1 To. De ce fait, les personnes nécessitant plus de 128 Go de mémoire interne pourraient directement sauter le pas avec le modèle 512 Go.

Cependant, le prix des iPhone devrait augmenter avec cette nouvelle génération. Cela n’est pas causé par le stockage interne, mais surtout à l’augmentation des coûts de production de TSMC. Le fournisseur en puce d’Apple pour ses iPhone a en effet dû rehausser les prix à cause de la pénurie de composants.

