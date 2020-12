Les produits indispensables pour faire du sport chez soi

Publicité

Avec les confinements et la fermeture des salles de sport, faire du sport à la maison ou de la musculation chez soi devient la seule solution si l’on souhaite garder la forme avant les fêtes.

Que vous soyez plus cardio, gainage, abdos, yoga ou autre, vous n’avez pas forcément besoin de beaucoup de place ni de beaucoup de matériel. Nous avons sélectionné quelques produits indispensables pour vous aider à garder la forme.

Garder la ligne avant les fêtes, prêt pour les bonnes résolutions de 2021

Le tapis de sol : l’indispensable numéro 1

Le tapis de sol est nécessaire, que cela soit pour faire de la musculation au sol, des étirements, ou du gainage par exemple. En fonction du sport pratiqué et de votre corpulence, il est nécessaire d’adapter l’épaisseur du tapis.

Privilégiez un tapis peu épais et ferme pour des exercices d’équilibre ou de yoga et plus épais pour des exercices de type gainage ou abdominaux

Publicité

Les haltères ou les élastiques

En fonction du sport que vous voulez pratiquer les haltères il faut adapter les poids que vous souhaitez acheter. Vous pouvez opter pour des poids fixes ou des poids variables, c’est-à-dire une barre avec des poids interchangeables de façon à moduler la masse de votre haltère.

Les élastiques sont aussi très utiles avec différentes résistances. Différentes matières existent, je vous recommande les élastiques en tissus, plus durables et évitent les brulures lors de longues séries.

Les sangles TRX : Pour la polyvalence du sport à la maison

Les sangles TRX permettent de travailler à poids de corps une grande variété d’exercices pour l’ensemble du corps. L’efficacité de ces sangles est indéniable, elles allient musculation et gainage, avec la possibilité de changer la difficulté d’un exercice en ajustant la longueur des sangles. L’inconvénient est leurs installations. En effet il vous faut disposer d’un espace important derrière une porte (point de fixation).

Vous pouvez trouver ce produit chez Decathlon par exemple.

Le swiss ball : Le must-have de la musculation douce

Il est multifonction, bien sûr très utile dans beaucoup d’exercices de renforcements musculaires, qui associent musculation et équilibre. Il est aussi très utile dans la vie de tous les jours, lors de longues heures en position assis, devant votre pc par exemple. En s’asseyant dessus plutôt que sur une chaise, il permet de renforcer les muscles profonds et votre équilibre tout au long de la journée. Il est nécessaire d’adapter la taille du ballon en fonction de sa taille. Pour les gens de 1,70m à 1,85m privilégié un ballon de 65cm de diamètre. Si vous êtes plus grand 75cm et pour ceux qui mesure moins d’1,70m utilisez un ballon de 55cm.

[Amazon box = B076NDJ352]

Pour suivre vos séances sports pensez aux montres connectées.

Quelques complément alimentaires

Pour bien se maintenir en forme, il est indispensable de bien manger mais en ces périodes difficiles notre alimentation se résume souvent en raclette. Pour combler le manque en aport nutritif, la meilleure solution reste les vitamines et minéraux. Et autant se tourner vers une entreprise française qui fabrique elle même ses produits et offre des compositions bien plus saines que la moyenne. J’ai nommé Nutri&Co.

Leur gamme de Nutraceutique est complète et propose des packs intéressant comme par exemple Tonus pour rester en forme avec multi-vitamines et magnésium. Sommeil avec de la mélatonine, Sport avec des Omega et Curcuma, etc. Une bonne variété de produits et surtout une mise en avant en fonction de vos besoins. Toute la gamme est à retrouver sur leur site.

Publicité