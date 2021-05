Le MSS va organiser le P4G Startup Challenge le 31 mai 2021

L’annonce vient de tomber le 28 mai 2021, le ministère des PME et des Startups de la République de Corée (MSS) organisera le P4G Startup Challenge. Pour rappel, cet évènement en ligne permet à chaque startup représentant 12 des pays membres de la P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) de présenter leurs projets à des investisseurs nationaux et étrangers. L’objectif est d’y retrouver l’innovation clé de l’année dans plusieurs secteurs différents.

P4G Startup Challenge, un évènement pour trouver les startups de demain

Depuis 2017, P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) est une plateforme recherchant les innovations permettant de faire face aux changements climatiques et d’atteindre les objectifs de développement durable. Cinq secteurs sont ainsi concernés : l’eau, l’énergie, l’alimentation et l’agriculture, l’économie circulaire, et pour finir les villes. 12 pays sont membre de la P4G : la Corée, le Danemark, les Pays-Bas, Mexique, Colombie, Chili, Kenya, Ethiopie, Afrique du Sud, le Bangladesh, l’Indonésie et le Vietnam.

En 2021, P4G Startup Challenge se déroule dans le cadre du 2021 P4G Seoul Summit, premier sommet multilatéral sur l’environnement qui sera accueilli par la République de Corée au cours de la première année de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. L’objectif de cet évènement est de donner l’opportunité aux startups des différents pays membres de présenter leurs idées innovantes en matière de la lutte contre la crise climatique ou de développement durable. Ils auront aussi l’occasion de discuter avec des investisseurs tels que l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) et la Banque européenne d’investissement afin de les aider à faire passer leurs projets à la vitesse supérieure.

Le 24 mai, un site web a été ouvert afin de permettre aux personnes de découvrir 57 startups prometteuses dans les cinq secteurs précédemment présentés. Douze d’entre elles seront ensuite invitées à pitcher leurs projets le 31 mai auprès des investisseurs lors du dernier jour du 2021 P4G Seoul Summit.