Amazon MiniTV : un abonnement gratuit à Prime Video sur smartphone

Amazon vient de lancer un nouveau service de streaming totalement gratuit. MiniTV est pour le moment disponible uniquement en Inde et sur smartphone. Ce nouveau service est financé par la publicité.

MiniTV : une plateforme 100 % gratuite

Cette nouvelle plateforme baptisée miniTV est donc disponible sur le marché indien. Amazon indique d’ailleurs sur son blog « miniTV est un service de streaming gratuit financé par la publicité, accessible via l’application de shopping Amazon ». À noter qu’il n’est pas possible de regarder du contenu sur un navigateur web ou sur iOS. Amazon envisage tout de même de débloquer cette possibilité à l’avenir. C’est donc un service distinct de Prime vidéo. Pour rappel, Amazon Prime offre déjà un service très compétitif qui permet de bénéficier d’un service complet. En effet, l’avantage Prime donne accès à la livraison gratuite en 1 jour, Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming et Prime Vidéo avec un catalogue très bien fourni. Le coût de l’abonnement Prime est de 49 € par an ou de 5,99 € par mois si l’on opte pour la formule mensuelle.

Amazon MiniTV

Amazon indique également « miniTV propose des contenus créés ou rassemblés par des professionnels parmi les meilleures web-séries, spectacles comiques, actualités technologiques, cuisine, beauté, mode et plus encore ». Tout cela est, pour le moment, spécifique au marché indien, et le catalogue devrait s’étoffer au fur et à mesure. À noter que Prime Video est déjà bien installé en Inde avec ses 60 millions d’utilisateurs, plus que son concurrent Netflix et ses 40 millions.

Un nouveau produit d’appel

Avec ce nouveau service gratuit, Amazon compte pouvoir développer un peu plus sa présence dans ce secteur. MiniTV est donc un produit d’appel afin de booster ses ventes et inciter les clients à devenir membre Prime. À l’heure actuelle, Amazon n’a pas communiqué sur un éventuel déploiement de ce service dans d’autres pays, notamment en France.